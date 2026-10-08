Zatrzymanie w Sierpcu. 17-latek planował atak w szkole

Zgłoszenie o groźbach w sierpeckiej szkole

Do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosił się nauczyciel jednej z lokalnych szkół, który poinformował o niepokojących sygnałach płynących od uczniów. Z przekazanych informacji wynikało, że 17-letni uczeń szkoły mówił rówieśnikom o swoich planach. Nastolatek twierdził, że w środę 7 października 2026 roku zamierza zrobić w placówce coś złego. Policjanci z Wydziału Kryminalnego potraktowali to zgłoszenie priorytetowo i natychmiast przystąpili do działania.

Zatrzymanie nastolatka i zabezpieczone przedmioty

Funkcjonariusze pojawili się w mieszkaniu 17-latka w środę 7 października 2026 roku rano, zaledwie kilka godzin po otrzymaniu zgłoszenia. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli należącą do nastolatka saszetkę, w której ukryte były dwa noże. Śledczy poddali również oględzinom telefon komórkowy chłopaka. W urządzeniu natrafiono na historię wyszukiwania informacji, które bezpośrednio dotyczyły planowanego przez niego ataku.

Dalsze czynności policji w Sierpcu

Zatrzymany 17-latek został przewieziony do jednostki policji i obecnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury realizują dalsze czynności procesowe w tej sprawie. Policjanci skupiają się teraz na przesłuchiwaniu świadków oraz dokładnym analizowaniu zabezpieczonego materiału dowodowego. Szybka wymiana informacji pomiędzy uczniami, gronem pedagogicznym a służbami pozwoliła na skuteczną interwencję policji.

Źródło: Policja.pl