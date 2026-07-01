Zatrzymania za podpalenia w Lublinie. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty

Podpalenie samochodu na terenie Lublina

Pierwsza sprawa dotyczy zdarzenia z maja 2026 roku, kiedy to na terenie Lublina doszło do podpalenia samochodu osobowego marki Nissan. Ogień szybko objął pojazd, a następnie przeniósł się na zaparkowanego obok dostawczego Fiata. Wartość powstałych strat w wyniku tego pożaru została oszacowana na kwotę ponad 50 000 zł. Nad sprawą pracowali policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, których wspierali operacyjni z III komisariatu. Dzięki ich działaniom zatrzymano 38-letniego mieszkańca miasta, który usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy.

Pożary roślinności na ogródkach działkowych

Drugie postępowanie prowadzone przez lubelskich mundurowych dotyczyło podpaleń roślinności na terenie ogródków działkowych. Kryminalni z VII Komisariatu Policji w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami komendy miejskiej ustalili, że odpowiedzialny za to jest 56-letni mieszkaniec miasta. Z ustaleń wynika, że mężczyzna w kwietniu 2026 roku podpalił roślinność, co spowodowało szkody o wartości prawie 15 000 zł. Kilka dni później doszło do kolejnego zdarzenia, w którym ogień zniszczył krzewy oraz drzewa iglaste, powodując straty w wysokości około 8500 zł. Mężczyzna również usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnienia tych czynów.

Konsekwencje prawne dla podpalaczy

Obaj zatrzymani mężczyźni odpowiedzą teraz za swoje zachowanie przed sądem. W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli mienie na poczet przyszłej kary, która zostanie orzeczona w procesie. Za uszkodzenie cudzego mienia polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat. Funkcjonariusze z wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko mieniu zakończyli czynności przesłuchaniem obu podejrzanych. Sprawy te pokazują skuteczność współpracy różnych jednostek lubelskiej policji w wykrywaniu sprawców przestępstw przeciwko mieniu.

Źródło: Policja.pl