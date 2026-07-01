Zatrzymania w Łodzi. Oszustwa w klubie go-go przy Piotrkowskiej

Mechanizm oszustw w klubie przy ulicy Piotrkowskiej

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z prokuraturą badają działalność grupy przestępczej, która operowała w jednym z klubów nocnych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Śledczy ustalili, że sprawcy doprowadzali klientów lokalu do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Wykorzystywano do tego podstępne metody polegające na wykonywaniu nieautoryzowanych transakcji finansowych oraz zaborze mienia. Pieniądze pochodzące z tych działań trafiały na konta bankowe pracowników klubu, co według ustaleń śledczych mogło służyć ukrywaniu ich przestępczego pochodzenia.

Zarzuty dla ośmiu zatrzymanych osób

W ramach akcji przeprowadzonej w drugiej połowie czerwca 2026 roku zatrzymano 8 obywateli Polski, w tym 5 kobiet oraz 3 mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustw i prania pieniędzy. Jedna z osób odpowie dodatkowo za kierowanie grupą przestępczą. Wobec podejrzanego o liderowanie grupie sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na wniosek prokuratora.

Zamknięcie lokalu i grożące kary

W wyniku prowadzonych czynności lokal, w którym dochodziło do opisywanych zdarzeń, przestał obecnie funkcjonować. Przedstawiciele służb podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne działania procesowe w tym śledztwie. Członkom zorganizowanej grupy przestępczej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Osoba podejrzana o kierowanie całym procederem może trafić do więzienia nawet na 15 lat.

Źródło: Policja.pl