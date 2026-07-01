Wyłudzenia w Strzelcach Krajeńskich. Sześć osób usłyszało zarzuty za oszustwa w ARiMR

Śledztwo kryminalnych ze Strzelec Krajeńskich

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, pod nadzorem prokuratury, sfinalizowali postępowanie dotyczące przestępczości gospodarczej. Grupa sześciu osób została oskarżona o nielegalne pozyskiwanie środków finansowych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Policjanci wraz z prokuratorem ustalili, że oskarżeni usłyszeli 44 zarzuty na podstawie artykułu 297 kodeksu karnego. Sprawa jest efektem skrupulatnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego, która pozwoliła na pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej.

Mechanizm wyłudzania dopłat rolniczych

Z ustaleń śledczych wynika, że nielegalny proceder trwał przez kilka ostatnich lat. Podejrzani zajmowali się poświadczaniem nieprawdy w dokumentach składanych w celu uzyskania dopłat do gruntów rolnych. Wysokość nienależnie przyznanych kwot była zróżnicowana i wynosiła od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w poszczególnych przypadkach. Łączna kwota strat, jakie poniosła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, została wyliczona na niemal 350 000 zł.

Zabezpieczenie majątkowe i grożące kary

W trakcie prowadzonego postępowania policjanci podjęli działania mające na celu zabezpieczenie mienia oskarżonych na poczet przyszłych kar. Od osób podejrzanych udało się zabezpieczyć środki w kwocie 220 000 zł, co ma istotne znaczenie w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych. Za wyłudzenie kredytu lub dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Cały zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy został przekazany do sądu, który zadecyduje o dalszym losie oskarżonych.

Źródło: Policja.pl