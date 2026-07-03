Dlaczego świadectwo jest równie ważne co egzamin?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych to gra o sumie 200 punktów. System jest sprawiedliwy: dokładnie połowa tej puli, czyli 100 punktów, zależy od twoich wyników z egzaminu ósmoklasisty. Druga setka kryje się jednak na twoim świadectwie ukończenia szkoły. To kluczowa informacja dla każdego, kto obawia się, że jeden gorszy dzień podczas majowych testów przekreśli jego szanse na dostanie się do wybranego liceum czy technikum. Dzięki dobrym ocenom i dodatkowej aktywności możesz skutecznie zniwelować ewentualne potknięcia egzaminacyjne.

Przelicznik ocen na punkty krok po kroku

Podczas liczenia punktów pod uwagę bierze się cztery przedmioty. Dwa z nich są stałe dla wszystkich – to język polski oraz matematyka. Kolejne dwa wskazuje dyrektor szkoły ponadpodstawowej, do której składasz dokumenty, dopasowując je do profilu konkretnej klasy. Jeśli wybierasz klasę biol-chem, prawdopodobnie będą to biologia i chemia. Warto sprawdzić to wcześniej na stronach szkół, aby wiedzieć, na których lekcjach w ósmej klasie musisz powalczyć o jak najlepszy stopień.

Sam przelicznik ocen jest bardzo precyzyjny i premiuje przede wszystkim tych najzdolniejszych. Za ocenę celującą otrzymasz 18 punktów, za bardzo dobrą 17 punktów, a za dobrą 14 punktów. Jeśli na świadectwie pojawi się ocena dostateczna, twoje konto zasili 8 punktów, natomiast dopuszczający to zaledwie 2 punkty. Maksymalnie za same oceny z czterech wybranych przedmiotów możesz więc uzbierać 72 punkty, co stanowi lwią część puli przyznawanej za świadectwo.

Czerwony pasek i wolontariat – ile dają dodatkowych punktów?

Świadectwo z wyróżnieniem, czyli popularny czerwony pasek, to nie tylko powód do dumy, ale też konkretny zysk w procesie rekrutacji. Za ukończenie szkoły z wyróżnieniem automatycznie dopisuje się tobie 7 dodatkowych punktów. W przypadku obleganych placówek, gdzie o przyjęciu decydują ułamki punktów, taki bonus staje się niemal bezcenny i może przesądzić o twoim sukcesie lub konieczności wyboru innej szkoły.

Kolejną szansą na zdobycie punktów jest aktywność społeczna, w tym przede wszystkim wolontariat. Zaangażowanie w pomoc innym, udokumentowane i wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, daje 3 punkty. Pamiętaj jednak, że aby punkty zostały naliczone, informacja o twoim wolontariacie musi znaleźć się na oficjalnym dokumencie wydanym przez szkołę. Nie wystarczą same zaświadczenia z fundacji czy stowarzyszeń przyniesione prosto do liceum.

Konkursy i olimpiady – sposób na maksymalizację wyniku

Jeśli brałeś udział w zawodach wiedzy, konkursach artystycznych lub sportowych, możesz zyskać nawet 18 dodatkowych punktów. To spora pula, która domyka maksymalny wynik 100 punktów za świadectwo. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy konkurs jest punktowany. Wykaz zawodów, które biorą udział w rekrutacji, ogłaszają kuratorzy oświaty właściwi dla danego województwa. Lista ta może się różnić w zależności od regionu, dlatego sprawdź wytyczne na stronie swojego kuratorium.

Jak obliczyć ostateczny wynik?

Pełny wynik rekrutacyjny poznasz dopiero, gdy otrzymasz rezultaty egzaminów. W 2026 roku oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano na 3 lipca. To moment, w którym połączysz punkty za egzamin (wyniki procentowe z polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego przez 0,30) z punktami ze świadectwa. Suma tych wartości określi twoją pozycję na liście kandydatów. 3 lipca to także data, od której należy składać oryginały dokumentów w wybranej szkole.

Pamiętaj, że progi punktowe z poprzednich lat są jedynie wskazówką, a nie gwarancją przyjęcia. Zależą one od popularności szkoły w danym roczniku oraz ogólnego poziomu trudności egzaminów. Zamiast sugerować się wyłącznie historią, skup się na zdobyciu każdego możliwego punktu, bo w 2026 roku rywalizacja o miejsca w najlepszych technikach i liceach może być wyjątkowo zacięta.