Tak skutecznie umyjesz drewnianą deskę. Znikną plamy i nieprzyjemne zapachy

Drewniane deski do krojenia są środowiskiem sprzyjającym namnażaniu się drobnoustrojów, łatwo absorbują ciecze i nabierają przebarwień.

Odnaleziony sposób czyszczenia nie tylko niweluje silne zabrudzenia, ale również działa odświeżająco na deskę.

Wystarczą popularne środki, takie jak ocet spirytusowy oraz olej roślinny, by poprawić higienę podczas przygotowywania posiłków.

Zabrudzona deska do krojenia? Użyj cytryny i sody

Na desce do krojenia przygotowuje się większość posiłków, od mięs po świeże owoce, jednak jej drewniana powłoka bywa problematyczna. Tego typu materiał pochłania rozmaite substancje z przygotowywanej żywności, przez co szybko traci swój naturalny kolor i przesiąka aromatami. Co gorsza, w szczelinach takiej deski bardzo szybko rozwijają się niewidoczne gołym okiem drobnoustroje. Skutecznym sposobem na pozbycie się tych problemów okazuje się mieszanka sody oczyszczonej oraz połówki świeżej cytryny. Na namoczoną uprzednio powierzchnię wysypuje się sodę, a następnie wciera się ją za pomocą cytrusa, po czym wszystko spłukuje się pod bieżącą wodą. Ten drobny proszek delikatnie usuwa zalegający brud, natomiast kwaśny owoc neutralizuje zapachy, działa bakteriobójczo i przywraca jaśniejszą barwę drewnu.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Ocet jako środek antybakteryjny w kuchni

Krojenie surowego mięsa wiąże się z osadzaniem się niebezpiecznych zarazków na drewnianej powierzchni. Użycie jedynie detergentu do naczyń rzadko kiedy w pełni eliminuje drobnoustroje, co może prowadzić do przenoszenia ich na kolejne składniki. Dlatego też doskonałym sposobem na zdezynfekowanie drewna jest wykorzystanie zwykłego octu. Taki płyn, który znajduje się w większości polskich kuchni, znakomicie radzi sobie z unieszkodliwieniem bakterii, a także z czyszczeniem uporczywych śladów. Zaleca się przecieranie akcesoriów kuchennych octem średnio raz w tygodniu, aby zapewnić odpowiednią higienę.

Jak zaimpregnować drewnianą deskę?

Prawidłowe czyszczenie to nie wszystko, ponieważ drewno wymaga także odpowiedniego zabezpieczenia przed dalszą eksploatacją. Najlepszym, a zarazem najprostszym preparatem do impregnacji jest zwykły olej spożywczy, który powszechnie stosuje się do smażenia. Należy dokładnie wetrzeć tłuszcz w całą powierzchnię, umyć pod gorącą wodą, a proces ten po wyschnięciu powtórzyć. Takie działanie, przeprowadzane systematycznie każdego tygodnia, chroni sprzęt kuchenny przed pęknięciami i utratą koloru.