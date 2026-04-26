Ekstraklasa koszykarzy. Legia Warszawa pokonuje Arkę, ale kto był bohaterem meczu?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-04-26 15:15

W emocjonującym spotkaniu koszykówki Ekstraklasy, Legia Warszawa odniosła piąte z rzędu zwycięstwo, pokonując AMW Arkę Gdynia wynikiem 91:84. Mecz pełen zwrotów akcji dostarczył kibicom wielu wrażeń, a jego losy ważyły się niemal do samego końca. Kluczowe zagrania w decydujących momentach zadecydowały o triumfie gospodarzy, umacniając ich pozycję w tabeli.

Ekstraklasa koszykarzy. L.jpg

i

Wyniki meczu Legia – Arka i kluczowe punkty

Oficjalny wynik spotkania pomiędzy Legią Warszawa a AMW Arką Gdynia to 91:84. Poszczególne kwarty zakończyły się rezultatami: 20:19, 18:23, 24:25 oraz 29:17, co świadczy o wyrównanym przebiegu gry. Najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach Legii był Dominic Brewton, który zdobył 20 punktów. Wspierali go Andrzej Pluta z 18 oraz Jayvon Graves z 16 punktami, co miało kluczowe znaczenie dla zespołu.

W drużynie AMW Arka Gdynia na wyróżnienie zasługuje Milan Barbitch, autor 23 punktów. Luke Barrett dorzucił do dorobku zespołu 19 oczek, a Kresimir Ljubicić zakończył mecz z 13 punktami. Ostateczny rezultat 91:84 dla Legii Warszawa potwierdza dynamiczny przebieg całego spotkania, gdzie walka toczyła się o każdą piłkę i przewaga zmieniała się kilkukrotnie.

Jak Andrzej Pluta zapewnił Legii piąte zwycięstwo z rzędu?

Legia Warszawa odniosła swoje piąte z rzędu zwycięstwo w Ekstraklasie koszykarzy, co znacząco poprawiło jej pozycję w lidze. Kluczową rolę w zapewnieniu wygranej odegrał Andrzej Pluta, którego akcje w końcówce meczu przesądziły o losach spotkania. W 37. minucie oddał celny rzut za trzy punkty, dając gospodarzom prowadzenie 81:79.

Po wspomnianym rzucie, Pluta zanotował także ważne statystyki, w tym przechwyt i dwie asysty, które miały bezpośredni wpływ na budowanie przewagi Legii. W całym spotkaniu koszykarz Legii uzyskał double-double, zdobywając 18 punktów i notując 11 asyst, co jest imponującym osiągnięciem dla każdego gracza. Mecz obserwowały m.in. koszykarki mistrza Polski Lotto AZS UMCS Lublin oraz medalistka w short tracku Natalia Maliszewska, co podkreślało prestiż wydarzenia.

