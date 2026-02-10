Quiz. Zima w PRL-u. Nie żyliście za komuny? Z pewnością polegniecie już na 1. pytaniu

Życie w Polsce w okresie PRL-u nie było łatwe. Nie inaczej było w przypadku zimy. Zapewne niektórzy z was przeżyli, a chyba każdy słyszał o słynnej zima stulecia, która do dziś jest określana jako jedno z najbardziej pamiętnych i ekstremalnych wydarzeń pogodowych w historii Polski. Niezwykle surowe warunki zaskoczyły cały kraj i doprowadziły do paraliżu wielu wsi i miast. Nic więc dziwnego, że została zapamiętana jako jedno z najbardziej ekstremalnych wydarzeń meteorologicznych w kraju.

i Autor: Zima stulecia/commons.wikimedia.org/domena publiczna/ Creative Commons