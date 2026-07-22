Quiz o polskich olimpijczykach. Mistrz zgarnie przynajmniej 10/12

Polska po raz pierwszy wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w 1924 roku w Paryżu i od tamtej pory regularnie reprezentuje kraj zarówno na letnich, jak i zimowych igrzyskach, a sportowcy, którzy sięgnęli po trofea podczas najważniejszych zawodów sportowych, na zawsze zapisali się złotymi zgłoskami w historii sportu. Dzień Olimpijczyka w Polsce to święto, które ma na celu popularyzację idei olimpijskiej, promowanie sportu oraz uhonorowanie polskich mistrzów i uczestników igrzysk. Obchodzony jest od lat 70. XX wieku i organizowany przez Polski Komitet Olimpijski oraz lokalne środowiska sportowe. Myślicie, że o wielkich mistrzach sportu wiecie wszystko? Koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Quiz. Ile wiesz o polskich olimpijczykach? Mistrz zgarnie przynajmniej 10/12 Pytanie 1 z 12 Kto jako pierwszy zdobył dla Polski indywidualny medal igrzysk olimpijskich? Irena Szewińska Adam Królikiewicz Witold Woyda Następne pytanie