Żona Bosaka reaguje na skandaliczne słowa Berkowicza o "kurtyzanie"

Cała sytuacja miała miejsce w środę, kiedy Justyna Dobrosz-Oracz próbowała porozmawiać z posłem Konfederacji. Dziennikarka TVP Info chciała zapytać Konrada Berkowicza, który właśnie spieszył się na sejmowe głosowania, czy ma za sobą służbę wojskową. Polityk początkowo po prostu odmówił rozmowy, tłumacząc się brakiem czasu, jednak po chwili dodał, że z dziennikarzami chętnie dyskutuje, ale z "kurtyzanami" już nie. Reporterka poczuła się głęboko urażona i natychmiast zapowiedziała wejście na drogę sądową.

Karina Bosak o słowach Konrada Berkowicza pod adresem dziennikarki TVP Info

Po wybuchu afery spadła fala krytyki na posła Konfederacji. Politycy i dziennikarze stanęli murem za Justyną Dobrosz-Oracz. Stacja TVN24 postanowiła zapytać o opinię Karinę Bosak, która jest jedyną kobietą zasiadającą w poselskich ławach z ramienia Konfederacji.

- Na pewno uważam, że były to nieodpowiednie słowa

– stwierdziła żona współprzewodniczącego partii w rozmowie z TVN24. Gdy Agata Adamek dopytywała, czy to wszystko, co ma do powiedzenia w tej sprawie, posłanka potwierdziła, jednak po chwili dodała, że Berkowicz nie powinien nikogo obrażać, a ona sama jest przeciwna tego typu zachowaniom.

- Czy nazwanie dziennikarki "kurtyzaną" to takie zwykłe obrażanie?

– drążyła dalej dziennikarka.

- Pani redaktor, to nie jest poważne pytanie. Wydaje mi się, że jest to błąd, który popełnił i powinien przeprosić

– skwitowała krótko Karina Bosak. Sam Konrad Berkowicz nie wycofał się ze swoich słów. Dzień po zajściu opublikował wpis w serwisie X, w którym stwierdził, że nie użył wulgaryzmów wobec reporterki, a jedynie określił jej pracę i warsztat stosownym mianem.

Politycy KO i Włodzimierz Czarzasty żądają kary dla Berkowicza od komisji etyki

Sprawa ma jednak swój dalszy ciąg. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył wniosek do komisji etyki, domagając się najwyższej możliwej kary dla Konrada Berkowicza. Podobny krok podjęli posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy również zawnioskowali o ukaranie polityka Konfederacji za jego skandaliczne zachowanie wobec Justyny Dobrosz-Oracz z TVP Info.