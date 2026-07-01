Oszustwa na pomoc drogową w Opolu. Grupa przestępcza wyłudziła ponad 200 000 złotych

Mechanizm oszustwa na fikcyjną pomoc drogową

Członkowie grupy działali na terenie województw mazowieckiego i śląskiego, wykorzystując internet do oferowania swoich usług. Sprawcy kierowali ofertę do osób znajdujących się w trudnym położeniu z powodu awarii samochodu, w tym również tych potrzebujących transportu pojazdu z zagranicy. Pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd co do zamiaru faktycznego udzielenia pomocy drogowej oraz przewozu aut. Pieniądze wpłacane przez klientów trafiały na specjalnie założone rachunki bankowe, a następnie były transferowane dalej. Ostatecznie środki wypłacano z bankomatów lub przeznaczano na bieżące wydatki, co miało utrudnić ich wykrycie i służyło legalizacji funduszy.

Ponad 500 zarzutów dla członków grupy przestępczej

W toku czynności śledczych ustalono 86 osób pokrzywdzonych, które poniosły straty w łącznej wysokości ponad 217 000 zł. W całej sprawie występuje 7 podejrzanych, z których 4 usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Łącznie mundurowi przedstawili im 514 zarzutów dotyczących między innymi prania pieniędzy oraz licznych oszustw. Za popełnione czyny oskarżonym grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec 3 osób sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Opolu

Pod koniec czerwca 2026 roku prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko członkom grupy do Sądu Okręgowego w Opolu. Sprawę nadzorował Dział do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Okręgowej w Opolu przy współpracy z funkcjonariuszami CBZC. W trakcie prowadzonego śledztwa policjanci zidentyfikowali także szereg innych postępowań prowadzonych w całym kraju, w których osoby występują jako pokrzywdzeni przez tę samą grupę. Przestępcy działali według ściśle ustalonego podziału ról i zadań, świadomie wykorzystując niekorzystną sytuację kierowców. Cały proceder opierał się na publikowaniu ofert w sieci i wpłacaniu pieniędzy przez oszukane osoby na konta kontrolowane przez grupę.

Źródło: Policja.pl