Mieszkańcy tracą dach nad głową. Poseł alarmuje o zagrożeniu w starych kamienicach

Wiele zabytkowych budynków jest w tak złym stanie, że zagraża bezpieczeństwu lokatorów, co w niektórych przypadkach prowadzi do ich wysiedlenia.

Wspólnoty mieszkaniowe i samorządy często nie mają wystarczających środków na przeprowadzenie niezbędnych prac, a wymogi konserwatorskie dodatkowo podnoszą koszty.

Poseł pyta, czy rząd planuje wprowadzić nowe programy wsparcia finansowego, które pomogą uratować niszczejące budynki.

Mieszkańcy zmuszeni do wyprowadzki. Poseł alarmuje o zagrożeniu w starych kamienicach

Do biura poselskiego Patryka Jaskulskiego docierają niepokojące sygnały od samorządowców z całego kraju. Problem dotyczy narastającej degradacji zabytkowych kamienic, które od lat nie przechodziły kompleksowych remontów. Zdaniem posła, sytuacja jest na tyle poważna, że stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Jak czytamy w interpelacji, w niektórych gminach konieczne było już wyłączenie budynków z użytkowania oraz czasowe lub trwałe relokowanie mieszkańców. Oznacza to, że ludzie tracą dach nad głową z powodu fatalnego stanu technicznego obiektów o dużej wartości historycznej i kulturowej.

Brak pieniędzy i rygorystyczne przepisy. Dlaczego remonty są tak trudne?

Główną barierą w ratowaniu niszczejących budynków są finanse. Poseł Jaskulski wskazuje, że wspólnoty mieszkaniowe, w których często udziały mają również gminy, nie dysponują środkami wystarczającymi na pokrycie kosztów niezbędnych prac. Fundusze remontowe są zbyt małe w stosunku do skali potrzeb.

Sytuację dodatkowo komplikują wymogi związane z ochroną zabytków. Prace konserwatorskie znacząco podnoszą koszty inwestycji i ograniczają możliwość stosowania tańszych technologii. Według posła, istniejące instrumenty wsparcia, oferowane m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie odpowiadają skali problemu, a wiele wspólnot nie ma zdolności finansowej, by z nich skorzystać.

Jakie konkretne działania podejmie rząd? Poseł domaga się odpowiedzi

W związku z powagą sytuacji, Patryk Jaskulski skierował do ministrów serię konkretnych pytań. Chce wiedzieć, czy rząd analizuje skalę problemu i czy planuje uruchomienie nowych, dedykowanych programów wsparcia finansowego dla gmin i wspólnot mieszkaniowych.

Poseł dopytuje również o możliwość wprowadzenia preferencyjnych dotacji lub mechanizmów, które pokryłyby część wkładu własnego wymaganego w obecnych programach. W interpelacji pada też pytanie o to, jakie działania rząd zamierza podjąć, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i zapobiec dalszej degradacji cennego zasobu mieszkaniowego.

Poseł Patryk Jaskulski pyta również, czy ministerstwo rozważa stworzenie dedykowanego programu wsparcia dla wspólnot zarządzających budynkami zabytkowymi, w których udziały posiadają samorządy. Chce także wiedzieć, czy rząd planuje wdrożyć system monitorowania stanu technicznego tych obiektów w skali całego kraju.