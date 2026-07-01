Interwencja w Piotrkowie Trybunalskim. Policjanci pomogli 3-letniemu chłopcu

Interwencja piotrkowskiej drogówki na przystanku autobusowym

Podczas pełnienia służby w dniu 28 czerwca 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim zauważyli niepokojącą sytuację. Asp. Cezary Grochala, sierż. sztab. Mateusz Dębski oraz st. sierż. Artur Głowiński patrolowali okolice skrzyżowania ulic Topolowej i Łódzkiej. Na znajdującym się tam przystanku dostrzegli mężczyznę, który trzymał na rękach małe dziecko. Mundurowi od razu zauważyli, że stan 3-latka wskazuje na nagłe pogorszenie się jego zdrowia.

Pierwsza pomoc dla 3-letniego dziecka

Mały chłopiec był bardzo osłabiony, wymiotował, a także mdlał na rękach swojego ojca. Policjanci natychmiast podjęli interwencję i zabezpieczyli miejsce zdarzenia, aby móc sprawnie udzielić dziecku pierwszej pomocy. Funkcjonariusze przez cały czas monitorowali stan 3-latka do momentu przyjazdu wezwanego zespołu ratownictwa medycznego. Po ustabilizowaniu sytuacji dziecko w stanie stabilnym zostało przetransportowane wraz z opiekunem do szpitala w celu wykonania dalszej diagnostyki.

Apel o bezpieczeństwo podczas wysokich temperatur

Mundurowi podkreślają, że ich codzienna służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo na drogach, ale również gotowość do pomagania każdemu w sytuacji zagrożenia. Przy okazji tego zdarzenia funkcjonariusze przypominają, że wysokie temperatury mogą być śmiertelnie niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci oraz osób starszych. Policja apeluje, aby nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych samochodach, ponieważ wnętrze pojazdu nagrzewa się bardzo szybko. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie poinformować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl