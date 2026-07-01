Hulajnoga elektryczna między Kozinem a Czarną Dąbrówką. Jechał prawie 70 km/h

Prędkość hulajnogi zmierzona wideorejestratorem

Funkcjonariusze z Bytowa zauważyli mężczyznę poruszającego się jezdnią na hulajnodze elektrycznej w okolicach miejscowości Czarna Dąbrówka. Policjanci postanowili sprawdzić prędkość pojazdu przy użyciu wideorejestratora zainstalowanego w nieoznakowanym radiowozie. Urządzenie pomiarowe wskazało wynik prawie 70 km/h, co znacząco przekracza dopuszczalne normy dla tego typu pojazdów. Zgodnie z przepisami hulajnoga elektryczna może rozwijać prędkość do 20 km/h, a poruszanie się nią po jezdni jest możliwe tylko w miejscach, gdzie ograniczenie prędkości dla innych aut wynosi maksymalnie 30 km/h.

Zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna

Podczas kontroli drogowej 46-letni kierujący wyjaśnił mundurowym, że zdecydował się na jazdę hulajnogą, ponieważ posiada orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna przyznał również, że jego sprzęt potrafi osiągnąć prędkość dochodzącą do niemal 100 km/h. Policjanci zwrócili mu uwagę na obowiązujące przepisy oraz na zagrożenie, jakie stwarza tak szybka jazda po publicznej drodze. Za popełnione wykroczenia funkcjonariusze nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 1100 zł.

Zagrożenia wynikające z konstrukcji pojazdu

Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne mają specyficzną budowę, która przy dużych prędkościach staje się ryzykowna dla użytkownika. Małe rozmiary kół oraz wysoko umieszczony środek ciężkości sprawiają, że najechanie na niewielki kamień, dziurę w asfalcie lub silniejszy podmuch wiatru może spowodować utratę kontroli nad maszyną. Takie zdarzenia na drodze mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zagrażających zdrowiu. Mundurowi przypominają także, że osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy na takich jednośladach.

Źródło: Policja.pl