Dzieci bez opieki we Wrocławiu. Rodzeństwo w wieku 4 i 8 lat samo podróżowało po mieście

Interwencja policji we Wrocławiu w sprawie samotnych dzieci

Do zdarzenia doszło w weekend 3 i 4 października 2026 roku, gdy zaniepokojona mieszkanka zauważyła dwoje samotnych dzieci na jednym z przystanków. Niezwłocznie powiadomiła o tym policjantów z komisariatu Wrocław-Fabryczna, którzy natychmiast podjęli interwencję. Na miejscu mundurowi potwierdzili, że małoletni w wieku 4 i 8 lat pozostawali bez właściwego nadzoru osób dorosłych. Reakcja świadka pozwoliła na szybkie zabezpieczenie rodzeństwa i zapewnienie dzieciom ochrony.

Małoletni chcieli pojechać tramwajem do babci

W toku prowadzonych czynności ustalono, że rodzeństwo postanowiło samodzielnie odwiedzić swoją babcię. Dzieci planowały przejechać tramwajem przez niemal całe miasto, ponieważ ich krewna mieszka na drugim końcu Wrocławia. Zanim sytuacja została ostatecznie wyjaśniona, policjanci zaopiekowali się małoletnimi, starając się, aby miło spędzili czas. Dzieci otrzymały od funkcjonariuszy posiłek oraz ciepły napój.

Niebieska Karta i interwencja sądu rodzinnego

Na miejsce sprowadzono psychologa oraz powiadomiono o incydencie asystenta rodziny i sędziego dyżurującego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia. Mundurowi przeprowadzili procedury związane z niewłaściwym sprawowaniem opieki nad małoletnimi i sporządzili Niebieską Kartę. Dokumentacja dotycząca tego zdarzenia zostanie przekazana do dalszego rozpatrzenia przez odpowiednie instytucje. Po zakończeniu konsultacji dzieci zostały oddane pod opiekę rodziców.

Źródło: Policja.pl