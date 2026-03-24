Dyplomy MBA z Collegium Humanum w państwowych spółkach. Poseł domaga się pilnych wyjaśnień od ministra

Dyplomy MBA w spółkach Skarbu Państwa. Poseł pyta o skalę zjawiska

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi możliwych nieprawidłowości w działalności uczelni Collegium Humanum, poseł Tomasz Rzymkowski skierował interpelację do ministra aktywów państwowych. Jak wskazuje w piśmie, z doniesień medialnych i postępowań organów ścigania wynika, że dyplomy MBA tej uczelni mogły być wykorzystywane jako formalna podstawa do obejmowania stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W związku z tym poseł domaga się konkretnych danych. Pyta, ile dokładnie osób zasiadających w organach spółek państwowych w latach 2018–2026 posiadało dyplom MBA z Collegium Humanum. Chce również wiedzieć, w ilu przypadkach dokument ten stanowił kluczową podstawę do spełnienia wymogów kwalifikacyjnych na dane stanowisko.

Czy ministerstwo podjęło działania? Poseł dopytuje o weryfikację i ewentualne dymisje

W interpelacji zwrócono uwagę, że to właśnie minister aktywów państwowych sprawuje nadzór właścicielski nad wieloma spółkami państwowymi. Dlatego, zdaniem posła Rzymkowskiego, kluczowe jest ustalenie, czy resort ma pełną wiedzę na temat skali zjawiska. Poseł pyta, czy ministerstwo prowadziło analizy dotyczące obecności absolwentów Collegium Humanum w spółkach oraz czy zwróciło się do nich o przekazanie stosownych informacji.

Tomasz Rzymkowski dopytuje również o konkretne działania podjęte w związku z upublicznionymi informacjami. Chce wiedzieć, czy resort rozpoczął weryfikację kwalifikacji osób zasiadających w organach spółek, a także czy w wyniku takich działań doszło do odwołań lub rezygnacji członków zarządów i rad nadzorczych. Jeśli tak, poseł prosi o podanie liczby takich przypadków.

Czy afera Collegium Humanum wymusi zmiany w prawie?

Interpelacja posła Rzymkowskiego wybiega również w przyszłość i dotyczy systemowych rozwiązań. Jedno z pytań dotyczy tego, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych rozważa wprowadzenie dodatkowych mechanizmów weryfikacji kwalifikacji osób powoływanych do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Poseł pyta także wprost, czy w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami dotyczącymi działalności Collegium Humanum planowane są zmiany legislacyjne. Chodzi o ewentualne zaostrzenie wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów na członków rad nadzorczych w państwowych spółkach, aby w przyszłości uniknąć podobnych kontrowersji.

Odpowiedź ministra pozwoli ocenić, jaką wiedzę posiada rząd na temat skali zjawiska i jakie kroki zamierza podjąć w związku z wątpliwościami dotyczącymi dyplomów MBA wydawanych przez Collegium Humanum.