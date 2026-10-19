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W poprzednim odcinku podczas zajęć na basenie nastolatek zaczął się topić, więc ratownicy zabrali go do szpitala. Instruktorka nie mogła dodzwonić się do jego matki, a chłopak niespodziewanie uciekł. Tomek i jego zespół odnaleźli go nieprzytomnego i przewieźli na SOR, gdzie w końcu dotarła też matka nastolatka. Ojciec Tomka poprosił syna, by przyjechał we wskazane miejsce z torbą ratowniczą. Tomek wiedział, że nie powinien tego robić, ale mimo wszystko pojechał do mężczyzny. Wieczorem, podczas urodzin Hanki, próbował dowiedzieć się czegoś o Michale. Usłyszał tylko, że szuka go policja. Łukasz i Asia Wrońscy sfinalizowali rozwód, a Daniel zjawił się pod sądem, by to uczcić. Aldona wpadła do gabinetu Wrońskiego i próbowała go pocałować. Na SOR trafiła 45-letnia kobieta po urazie stopy. Rogowski wezwał ortopedę Radeckiego, bo jej stan okazał się poważny. Krzysztof ponownie zastał u Darii Adama z Różyczką, poczuł się odsunięty i zrobił się zazdrosny. Wbrew wszystkim postanowił wprowadzić się do Bursztyn. Co wydarzy się dalej?
„Szpital św. Anny” odcinek 170 - streszczenie
Tomek zostanie zmuszony przez ojczyma Michała do pomocy rannemu gangsterowi Sadowskiemu. Ratownik będzie przerażony, bo sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a Michał wpadnie w poważne tarapaty. Podczas policyjnej obławy dojdzie do strzelaniny. Marta i Gośka z załogi pogotowia lotniczego polecą na leśną polanę po nieprzytomnego pacjenta. Okaże się nim Sadowski, który w ciężkim stanie trafi na SOR. Ania Knapik ma go przyjąć, ale Radecki przejmie opiekę nad pacjentem. To będzie pierwszy wspólny dyżur Ani i Daniela, a napięcie między nimi zacznie narastać. Lekarze będą walczyć o życie Sadowskiego. Policja wypyta Martę o pacjenta, co wzbudzi jej podejrzenia. W tym samym czasie na oddział trafi mężczyzna z urazem nogi i niepokojącymi śladami na ciele. Krzysztof Wroński będzie operował Michała, a zrozpaczony Tomek będzie czekał na jego los.
„Szpital św. Anny” odcinek 170 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
170. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku w TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. W centrum wydarzeń znajdą się Tomek, Michał i ranny Sadowski.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i mierzą się z presją dyżurów. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, miłością i konfliktami. Ważną rolę odgrywają też przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna "Kaśka" Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia "Zosia" Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk