W poprzednim odcinku podczas zajęć na basenie nastolatek zaczął się topić, więc ratownicy zabrali go do szpitala. Instruktorka nie mogła dodzwonić się do jego matki, a chłopak niespodziewanie uciekł. Tomek i jego zespół odnaleźli go nieprzytomnego i przewieźli na SOR, gdzie w końcu dotarła też matka nastolatka. Ojciec Tomka poprosił syna, by przyjechał we wskazane miejsce z torbą ratowniczą. Tomek wiedział, że nie powinien tego robić, ale mimo wszystko pojechał do mężczyzny. Wieczorem, podczas urodzin Hanki, próbował dowiedzieć się czegoś o Michale. Usłyszał tylko, że szuka go policja. Łukasz i Asia Wrońscy sfinalizowali rozwód, a Daniel zjawił się pod sądem, by to uczcić. Aldona wpadła do gabinetu Wrońskiego i próbowała go pocałować. Na SOR trafiła 45-letnia kobieta po urazie stopy. Rogowski wezwał ortopedę Radeckiego, bo jej stan okazał się poważny. Krzysztof ponownie zastał u Darii Adama z Różyczką, poczuł się odsunięty i zrobił się zazdrosny. Wbrew wszystkim postanowił wprowadzić się do Bursztyn. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 170 - streszczenie

Tomek zostanie zmuszony przez ojczyma Michała do pomocy rannemu gangsterowi Sadowskiemu. Ratownik będzie przerażony, bo sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a Michał wpadnie w poważne tarapaty. Podczas policyjnej obławy dojdzie do strzelaniny. Marta i Gośka z załogi pogotowia lotniczego polecą na leśną polanę po nieprzytomnego pacjenta. Okaże się nim Sadowski, który w ciężkim stanie trafi na SOR. Ania Knapik ma go przyjąć, ale Radecki przejmie opiekę nad pacjentem. To będzie pierwszy wspólny dyżur Ani i Daniela, a napięcie między nimi zacznie narastać. Lekarze będą walczyć o życie Sadowskiego. Policja wypyta Martę o pacjenta, co wzbudzi jej podejrzenia. W tym samym czasie na oddział trafi mężczyzna z urazem nogi i niepokojącymi śladami na ciele. Krzysztof Wroński będzie operował Michała, a zrozpaczony Tomek będzie czekał na jego los.

„Szpital św. Anny” odcinek 170 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

170. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku w TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. W centrum wydarzeń znajdą się Tomek, Michał i ranny Sadowski.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i mierzą się z presją dyżurów. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, miłością i konfliktami. Ważną rolę odgrywają też przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna "Kaśka" Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia "Zosia" Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk