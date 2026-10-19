W poprzednim odcinku Anita była bliska załamania, gdy kolejne testy potwierdziły, że wciąż nie jest w ciąży. Doszło przez to do kolejnej ostrej kłótni z Kamilem. Magda sięgnęła po test należący do przyjaciółki, a wynik wprawił ją w osłupienie. Niespodziewanie odezwała się do niej także była więźniarka Elżbieta, prosząc o ochronę przed brutalnym mężem uzależnionym od alkoholu. Mężczyzna chciał się na niej zemścić, dlatego Magda zabrała kobietę do Grabiny. Agresor ruszył jednak ich tropem. Pani Ola coraz bardziej martwiła się też o Wernera i była przekonana, że po rozstaniu z Sylwią prawnik myśli o samobójstwie.

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„M jak miłość” odcinek 1951 - streszczenie

Magda sięgnie po kolejne testy ciążowe, aż w końcu podzieli się z Budzyńskim radosną wiadomością. W tym samym czasie Hania ulegnie groźnemu wypadkowi na basenie. Po skoku do wody dziewczynka uderzy głową o dno, a ratownika akurat nie będzie na miejscu. Na pomoc ruszy Mikołaj. Gdy Hania trafi do szpitala, Lipiński nie odstąpi Natalii na krok. Kobieta uzna go za bohatera. Basia wyzna Pawłowi, że nie potrafi zrozumieć, jak jej ojciec mógł porzucić rodzinę, i zapowie, że nigdy mu tego nie wybaczy. Zaniepokojona Barbara poprosi o radę księdza Grzegorza, bo zauważy, że nienawiść do Walata coraz bardziej niszczy jej wnuka.

„M jak miłość” odcinek 1951 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1951. odcinek „M jak miłość” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 26 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godz. 20:50.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii jest rodzina Mostowiaków z Grabiny, a także jej bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia. Losy bohaterów splatają się między rodzinnym domem, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi dla nich miejscami. Serial opowiada o miłości, małżeństwach, zdradach, narodzinach, chorobach, konfliktach, rozstaniach oraz próbach ratowania relacji. Nie brakuje też codziennych rodzinnych rozmów, problemów w pracy i trudnych decyzji uczuciowych. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński