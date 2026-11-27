Deniz zabierze dokumenty ze sklepu w 100. odcinku „Splątanych losów”

.W 99. odcinku Halil został oskarżony o zamordowanie Remziego, ponieważ na miejscu zbrodni znaleziono jego odciski palców. Mężczyzna zaprzecza jednak, że dopuścił się tego czynu. W 100. odcinku "Splątaneych losów" Policja będzie kontynuować dochodzenie dotyczące śmierci Remziego. Funkcjonariusze skupią się na odnalezieniu narzędzia zbrodni, które może pomóc ustalić przebieg zabójstwa. W trakcie policyjnych działań dojdzie do niepokojącego wydarzenia. Deniz zdoła zabrać dokumenty ze sklepu tuż przed przeszukaniem przeprowadzonym przez funkcjonariuszy. Jego działanie może mieć istotne znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa, ponieważ policja nie zdąży dotrzeć do wszystkich materiałów, które znajdowały się na miejscu. Tymczasem Çetin coraz bardziej podejrzewa Halila o zabójstwo Remziego. Wcześniejsze wydarzenia i kolejne informacje dotyczące sprawy sprawiają, że syn Münevver nie jest przekonany o niewinności mężczyzny.

Tahsin zainteresuje się aresztowaniem Halila w 100. odcinku „Splątanych losów”

Informacja o zatrzymaniu Halila dotrze do Tahsina. Będzie chciał poznać szczegóły sprawy, dlatego poleci Salihowi dokładnie ją zbadać. Tahsin od dawna ma własne porachunki z ludźmi z otoczenia Münevver. Jego zainteresowanie aresztowaniem Halila może więc oznaczać, że będzie próbował wykorzystać zaistniałą sytuację do realizacji własnych planów. Salih otrzyma zadanie zdobycia informacji, które pozwolą Tahsinowi lepiej zorientować się w sytuacji.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 100. odcinka

Odcinek 100. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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