Co wydarzyło się w poprzednim odcinku Pierwszej miłości
W 4216. epizodzie Seweryn przeżywał chwile grozy, ponieważ Karolina zaginęła bez śladu po zebraniu koła gospodyń wiejskich. Brak kontaktu telefonicznego z kobietą natychmiast zmobilizował lokalną społeczność do działania. Równolegle Eliza udała się do kliniki, aby przekazać rannemu Bolesławowi decyzję o definitywnym rozstaniu i planowanym rozwodzie. Odrzucony Olszewski wpadł w furię, zapowiadając tragiczne konsekwencje, po czym zbiegł ze szpitalnej sali. Z kolei próba naprawy relacji między Kaliną a Mikołajem spełzła na panewce przez wybuchową reakcję Kai, co wywołało ogromne zamieszanie. Wykorzystując chwilowy chaos, zdezorientowany Kostek wymknął się z placówki.
Policja poszukuje Kazanowej. Obława w Wadlewie z użyciem śmigłowców termowizyjnych
Śledztwo w sprawie zniknięcia żony Seweryna nabiera niepokojącego tempa w momencie odkrycia jej ubrań pokrytych krwią. Ten makabryczny dowód sprawia, że funkcjonariusze policji podrywają do lotu helikoptery wyposażone w kamery termowizyjne. Do akcji ratunkowej dołączają niemal wszyscy sąsiedzi z Wadlewa. Śmiałek postanawia wykorzystać tę dramatyczną sytuację do własnych celów i przydziela Emilce oraz Bartkowi ten sam rewir do przeczesania. Mężczyzna ma głęboką nadzieję, że trudne zadanie zbliży ich do siebie i pozwoli naprawić nadszarpnięte więzi.
Alan odnajduje zbiegłego Kostka. Niespodziewany przełom w poszukiwaniach uciekiniera
W tym samym czasie Alan bezskutecznie próbuje namierzyć przerażonego chłopca, który wciąż pozostaje w ukryciu po incydencie w szpitalu. Mężczyzna testuje wszelkie dostępne sposoby, ale dopiero zwykła domowa usterka u sąsiadów niespodziewanie otwiera mu drogę do zbiega. Dzięki tej trywialnej wymówce udaje mu się nawiązać nić porozumienia z Kostkiem. To kluczowy moment, który pozwala na spokojne przetransportowanie chłopca z powrotem do bezpiecznego schronienia, zanim na dworze zapadnie noc.
Pierwsza miłość odcinek 4217 - gdzie i kiedy oglądać w telewizji Polsat?
Produkcja jest stałym elementem ramówki i można ją śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4217. epizod zadebiutuje na ekranach dokładnie w piątek, 15 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą na premierową emisję w telewizji, mają alternatywę w postaci powtórek w internecie. Całe archiwum oraz najświeższe odcinki są oficjalnie dostępne dla użytkowników w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Fani polskich produkcji mogą również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnych quizach udostępnianych w sieci, próbując dopasować konkretne postacie do takich hitów jak Na Wspólnej, Barwy szczęścia czy właśnie Pierwsza miłość.
O czym jest Pierwsza miłość? Fabuła i pełna obsada kultowego polskiego serialu
Rozgrywająca się głównie na terenie Wrocławia produkcja obyczajowa zadebiutowała w telewizji Polsat już w 2004 roku, błyskawicznie zyskując ogromną sympatię widzów. Oś fabularna kręci się wokół skomplikowanych losów Marysi i Pawła, a także burzliwego życia Kingi, Alana i pozostałych bohaterów. Scenarzyści od lat przeplatają klasyczne wątki romantyczne i obyczajowe z mrocznymi historiami kryminalnymi, serwując odbiorcom potężną dawkę skrajnych emocji, zdrad oraz niespodziewanych rozwiązań. Na ekranie pojawia się cała plejada znanych gwiazd telewizyjnych. W zespole aktorskim regularnie występują:
- Grażyna Wolszczak jako serialowa Grażyna Weksler
- Karol Strasburger wcielający się w postać Karola Wekslera
- Michał Koterski odgrywający rolę Henryka Kaśki Saniewskiego
- Patryk Pniewski jako młody Krystian Domański
- Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego
- Ewa Jakubowicz występująca jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk jako charyzmatyczna Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka
- Maciej Mikołajczyk w roli Jana Stańczuka
- Marek Siudym jako doświadczony Edward Stryjeński
- Magdalena Wieczorek wcielająca się w Kalinę Korzeniowską
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz w roli Oskara Korzeniowskiego
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński odgrywający postać Fabiana Tomczaka
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg występująca jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus jako charakterystyczny Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska wcielająca się w Lucynę Bochenek
- Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets odgrywająca Igę Sawicką
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego
- Dariusz Wieteska w roli Arkadiusza Wolaka
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska występująca jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar odgrywająca postać Sandry Kubickiej
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę
- Julia Kamińska jako serialowa Maja