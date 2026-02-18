W poprzednim odcinku (332) W poprzednim odcinku María stopniowo odzyskiwała siły, chociaż wciąż miała problemy z przyjmowaniem posiłków. Pelayo próbował wpłynąć na Cruz, aby ta przekonała Alonso do zgody na przyjazd Cavendisha do ich posiadłości. Napięcie narastało też między Feliciano a Petrą, gdy mężczyzna nie mógł zapomnieć dawnych urazów i odmawiał pojednania. Rómulo i Pía żyli w ciągłym strachu przed gniewem markizów, obawiając się ujawnienia ukrywanej prawdy. W tle tych wydarzeń Vera podjęła ważną decyzję i postanowiła na stałe zamieszkać w La Promesie.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 333

Choć powrót Marii przynosi wiele radości mieszkańcom, kobieta napotyka na trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Szczególnie ciężko jest jej zaakceptować fakt, że w pałacu pojawiła się nowa pokojówka. W tym samym czasie Leonor odczuwa głębokie rozczarowanie zachowaniem Martiny, która zataiła przed nią swój sekretny związek z Curro oraz zaręczyny z don Antoniem. W międzyczasie Catalina, odczuwając wyrzuty sumienia po degustacji sosów, postanawia przeprosić swojego ojca, jednak ten stawia jasny warunek: wszelkie interesy z Cavendishem muszą być prowadzone z dala od La Promesy. Równocześnie Manuel podejmuje kolejne próby zbliżenia się do Jany, lecz jego wysiłki spotykają się z jej chłodnym przyjęciem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 333. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

