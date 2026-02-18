Spis treści
W poprzednim odcinku (4159) Janek nie zdołał wyjaśnić Kindze, dlaczego ukrył przed nią wieczór spędzony u Lilki, co wywołało spiralę wzajemnych oskarżeń i pretensji. Sytuację dodatkowo zaogniła decyzja Lilki o wyjeździe z Polą z Wrocławia. Borys wykorzystał swoją kartę przetargową i zadomowił się w willi Olszewskich, licząc na korzyści z transakcji z Bolesławem oraz ochronę przed kibolami, choć Eliza ostrzegła go, że cierpliwość jej męża ma granice. Olek miał trudności w partnerstwie z Różą – teściowa mieszała w jego terminarzu, podbierała klientki i odrzucała propozycje zmian, fundując mu zaskakującą metamorfozę.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4160
Kinga konsultuje się z prawnikiem - nie zamierza pozwolić, by Lilka zabrała Polę z Wrocławia. Oczekuje, że i Janek będzie walczył o córkę. Ten próbuje mediować między kobietami, wciąż starając się załagodzić konflikt. Jednak, gdy Kinga wprost grozi Lilce odebraniem praw rodzicielskich, Janek ma dość… Igę zaskakuje nagła przyjaźń Alana z Jamesem. Przystojny astrofizyk staje się powiernikiem jej chłopaka, załatwia mu też pracę. Idze jednak coś nie pasuje w tej relacji. A może po prostu czuje się odstawiona na boczny tor? Jolka ciągle odwleka rozstanie z Mikim, nie chce go denerwować przed egzaminami. Tomek zaś źle się czuje w roli tego trzeciego. Nie mogąc dłużej oszukiwać Mikiego, postanawia sam się z nim rozmówić. Z drogi zawraca go niespodziewany telefon.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Kolejny, 4160. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)