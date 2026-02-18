Pierwsza miłość, odcinek 4160: Kinga grozi Lilce odebraniem praw do Poli! Janek nie wytrzymuje napięcia!

Joanna Dembek
2026-02-18 11:33

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 23 lutego, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4160. odcinek.

W poprzednim odcinku (4159) Janek nie zdołał wyjaśnić Kindze, dlaczego ukrył przed nią wieczór spędzony u Lilki, co wywołało spiralę wzajemnych oskarżeń i pretensji. Sytuację dodatkowo zaogniła decyzja Lilki o wyjeździe z Polą z Wrocławia. Borys wykorzystał swoją kartę przetargową i zadomowił się w willi Olszewskich, licząc na korzyści z transakcji z Bolesławem oraz ochronę przed kibolami, choć Eliza ostrzegła go, że cierpliwość jej męża ma granice. Olek miał trudności w partnerstwie z Różą – teściowa mieszała w jego terminarzu, podbierała klientki i odrzucała propozycje zmian, fundując mu zaskakującą metamorfozę.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4160

Kinga konsultuje się z prawnikiem - nie zamierza pozwolić, by Lilka zabrała Polę z Wrocławia. Oczekuje, że i Janek będzie walczył o córkę. Ten próbuje mediować między kobietami, wciąż starając się załagodzić konflikt. Jednak, gdy Kinga wprost grozi Lilce odebraniem praw rodzicielskich, Janek ma dość… Igę zaskakuje nagła przyjaźń Alana z Jamesem. Przystojny astrofizyk staje się powiernikiem jej chłopaka, załatwia mu też pracę. Idze jednak coś nie pasuje w tej relacji. A może po prostu czuje się odstawiona na boczny tor? Jolka ciągle odwleka rozstanie z Mikim, nie chce go denerwować przed egzaminami. Tomek zaś źle się czuje w roli tego trzeciego. Nie mogąc dłużej oszukiwać Mikiego, postanawia sam się z nim rozmówić. Z drogi zawraca go niespodziewany telefon. 

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4160. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Pierwsza miłość - Lilka (Sylwia Sokołowska)
