M jak miłość, odcinek 1953: Marysia w towarzystwie nowego adoratora! Artur nie będzie potrafił opanować zazdrości

W 1953. odcinku „M jak miłość” Artur zderzy się z nowym rywalem

Małżeństwo Rogowskich stoi na krawędzi rozpadu. Przypomnijmy, że w 1945. odcinku „M jak miłość” Maria, w którą wciela się Małgorzata Pieńkowska, nakryła Artura (Robert Moskwa) na igraszkach z Joanną (Dominika Sakowicz). Mężczyzna zarzekał się, że to była tylko przelotna słabość i w 1947. odcinku namawiał żonę na terapię, jednak zraniona Maria nie potrafiła tak po prostu o wszystkim zapomnieć. W 1949. odcinku zwierzyła się Krystynie Filarskiej (Hanna Bieluszko), że w jakimś stopniu czuje się winna całej tej sytuacji i w głębi duszy pragnie powrotu Artura, jednak ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęła.

Tymczasem w 1953. odcinku „M jak miłość” Artur, grany przez Roberta Moskwę, postanowi odnaleźć żonę. Pojedzie na Mazury, gdzie zaszyła się po ostatnich wydarzeniach. Rogowski po raz kolejny będzie błagał Marię o przebaczenie i prosił, by dała mu jeszcze jedną szansę. Mężczyzna nawet nie przypuszcza, jak wielkie niespodzianki czekają na niego na miejscu.

W 1953. odcinku „M jak miłość” niezwykły gest Jerzego wprawi Marysię w osłupienie

Zanim Artur dotrze na Mazury, Marysia doświadczy tam bardzo dramatycznych wydarzeń. W trakcie spaceru spotka Jerzego Wielickiego (Marcin Kwaśny), który niespodziewanie opadnie z sił z powodu silnych powikłań cukrzycowych. Rogowska od razu wezwie karetkę i rozpocznie reanimację, ratując mu w ten sposób życie.

Błyskawiczna interwencja lekarki sprawi, że mężczyzna wyjdzie z tego cało. Po opuszczeniu murów szpitala Jerzy odszuka Marysię, aby złożyć jej szczególne podziękowania. Wręczy jej ogromny bukiet czerwonych róż, czym wprawi ją w niemałe osłupienie. Mężczyzna naraża własne zdrowie, byle tylko móc z nią porozmawiać, dając tym samym do zrozumienia, że zależy mu na utrzymaniu znajomości.

W 1953. odcinku „M jak miłość” zazdrość sparaliżuje Artura

Kiedy Artur zobaczy, jak Jerzy obsypuje Marysię komplementami i wręcza jej kwiaty, zamrze z wrażenia. Rogowski zda sobie sprawę, że pojawił się poważny rywal, który swoim zachowaniem i zaangażowaniem znacznie go przewyższa. Ogarnie go potężna zazdrość i nagle zrozumie, jak bardzo ryzykuje. W 1953. odcinku „M jak miłość” Marysia będzie musiała podjąć decyzję, czy woli wrócić do skruszonego męża, czy też dać szansę nowemu, oczarowanemu nią adoratorowi.

Gdzie i kiedy oglądać 1953. odcinek „M jak miłość”?

Premierowy, 1953. odcinek serialu „M jak miłość” wyemitowany zostanie na kanale TVP2 w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50. Serial ten to stały punkt programu tej stacji telewizyjnej, a nowe odcinki pokazywane są w poniedziałki i wtorki. Ponadto tuż po premierze telewizyjnej nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

Sonda Czy Marysia z "M jak miłość" powinna wybaczyć Arturowi zdradę? Tak, ponieważ Artur przejrzał na oczy i żałuje tego, co zrobił Nie! Marysia zasługuje na kogoś lepszego

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