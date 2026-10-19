Spis treści
W poprzednim odcinku Jerzy uświadomił Kacprowi, że Luiza może uznać jego częste wizyty za narzucanie się. Przekonał wnuka, by tym razem nie szedł do Feel Good. Tymczasem w lokalu niespodziewanie pojawił się Aro, który chce odzyskać byłą partnerkę. Gdy Luiza powiedziała ojcu o jego powrocie, Damian z trudem zapanował nad gniewem. Dominika z kolei namawiała dziewczynę, by dała Aro drugą szansę. Asia martwiła się o przyszłość Emila i jego plany związane z liceum mundurowym, co doprowadziło do ostrej kłótni z Danielem. Wiktor hucznie świętował urodziny, a podczas wieczornego spaceru Grażyny i Tomka po imprezie wróciły dawne uczucia. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3427 - streszczenie
Po wspólnie spędzonej nocy Grażyna obudzi się u boku Tomasza. Wciąż będzie się jednak zastanawiać, czy naprawdę zamknął on rozdział z Oliwką. Kępski zaskoczy ją szczerym wyznaniem, że chce powiększyć rodzinę i marzy o dziecku. Przebywająca w Tajlandii Agata dostanie złe wiadomości z kraju. Ignacy poinformuje ją, że budowa na ich osiedlu stanęła z powodu śledztwa przeciwko Wilkowi. Deweloper wyjdzie na wolność po wpłaceniu kaucji i razem ze Szczepanem zacznie szukać oszczędności, planując użycie gorszych materiałów. W Feel Good po wizycie Aro zrobi się nerwowo, bo mężczyzna zapowie walkę o Luizę. Dziewczyna coraz częściej będzie jednak myśleć o Kacprze.
„Barwy szczęścia” odcinek 3427 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3427 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. Grażyna usłyszy od Tomasza wyznanie, którego z pewnością się nie spodziewała. Czy jego słowa rozwieją jej wątpliwości?
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Ich życie pełne jest rodzinnych problemów, rozstań, sekretów, chorób, zawodowych kryzysów i trudnych decyzji. Bohaterowie pochodzą z różnych pokoleń, a ich losy splatają wątki rodzinne, miłosne, społeczne, komediowe, a czasem także kryminalne. W serialu grają m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak