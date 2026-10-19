W poprzednim odcinku Jerzy uświadomił Kacprowi, że Luiza może uznać jego częste wizyty za narzucanie się. Przekonał wnuka, by tym razem nie szedł do Feel Good. Tymczasem w lokalu niespodziewanie pojawił się Aro, który chce odzyskać byłą partnerkę. Gdy Luiza powiedziała ojcu o jego powrocie, Damian z trudem zapanował nad gniewem. Dominika z kolei namawiała dziewczynę, by dała Aro drugą szansę. Asia martwiła się o przyszłość Emila i jego plany związane z liceum mundurowym, co doprowadziło do ostrej kłótni z Danielem. Wiktor hucznie świętował urodziny, a podczas wieczornego spaceru Grażyny i Tomka po imprezie wróciły dawne uczucia. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3427 - streszczenie

Po wspólnie spędzonej nocy Grażyna obudzi się u boku Tomasza. Wciąż będzie się jednak zastanawiać, czy naprawdę zamknął on rozdział z Oliwką. Kępski zaskoczy ją szczerym wyznaniem, że chce powiększyć rodzinę i marzy o dziecku. Przebywająca w Tajlandii Agata dostanie złe wiadomości z kraju. Ignacy poinformuje ją, że budowa na ich osiedlu stanęła z powodu śledztwa przeciwko Wilkowi. Deweloper wyjdzie na wolność po wpłaceniu kaucji i razem ze Szczepanem zacznie szukać oszczędności, planując użycie gorszych materiałów. W Feel Good po wizycie Aro zrobi się nerwowo, bo mężczyzna zapowie walkę o Luizę. Dziewczyna coraz częściej będzie jednak myśleć o Kacprze.

„Barwy szczęścia” odcinek 3427 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3427 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. Grażyna usłyszy od Tomasza wyznanie, którego z pewnością się nie spodziewała. Czy jego słowa rozwieją jej wątpliwości?

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Ich życie pełne jest rodzinnych problemów, rozstań, sekretów, chorób, zawodowych kryzysów i trudnych decyzji. Bohaterowie pochodzą z różnych pokoleń, a ich losy splatają wątki rodzinne, miłosne, społeczne, komediowe, a czasem także kryminalne. W serialu grają m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak