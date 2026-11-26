Cansel nie pozwoli Nanie i Poyrazowi spokojnie przygotować się do zaręczyn
Cansel będzie robiła wszystko, by jak najbardziej opóźnić oświadczyny Poyraza i Nany. Kobieta doskonale wie, że Cennet ma duży wpływ na decyzje syna, dlatego postanowi wykorzystać tę zależność. Podpuści ją, a przyszła teściowa Nany zacznie stawiać zakochanym kolejne wymagania. Tym razem warunki okażą się wyjątkowo trudne, a ich spełnienie może skutecznie pokrzyżować plany narzeczonych. Dla Poyraza będzie to kolejna próba cierpliwości. Nie ukrywa, że chce jak najszybciej poślubić Nanę. W 1082. odcinku „Dziedzictwa” poprosił nawet matkę o przyspieszenie ślubu, nie zważając na obowiązujące w rodzinie zasady. Cennet oczekiwała jednak, że zakochani będą przestrzegać tradycji, dlatego przygotowania do uroczystości nie przebiegały tak szybko, jak chciałby tego jej syn.
W 1085. odcinku „Dziedzictwa” Cennet postawi zakochanym nowe wymagania
Cansel znajdzie sposób, by wykorzystać przywiązanie Cennet do rodzinnych zwyczajów. Pod jej wpływem kobieta zażąda od Nany i Poyraza spełnienia kolejnych warunków. Nie będą to jednak zwykłe przygotowania do zaręczyn. Wymagania okażą się na tyle trudne, że młodzi mogą mieć poważny problem z ich realizacją. Warto przypomnieć, że w 1081. odcinku „Dziedzictwa” Cennet ostatecznie zgodziła się na tradycyjne oświadczyny. Wzruszona podarowała Nanie swoją sukienkę z zaręczyn, symbolicznie przyjmując ją do rodziny. Później Poyraz coraz bardziej nalegał na przyspieszenie ślubu, a Nana zaczęła przygotowywać przedślubny prezent dla ukochanego, ucząc się haftu od przyszłej teściowej w 1082. odcinku. Teraz jednak Cansel ponownie skomplikuje sytuację. Czy zakochani znajdą sposób, by nie dopuścić do odwołania zaręczyn?
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1085
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1085. zostanie wyemitowany w piątek, 4 grudnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m.in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf