Cansel nie pozwoli Nanie i Poyrazowi spokojnie przygotować się do zaręczyn

Cansel będzie robiła wszystko, by jak najbardziej opóźnić oświadczyny Poyraza i Nany. Kobieta doskonale wie, że Cennet ma duży wpływ na decyzje syna, dlatego postanowi wykorzystać tę zależność. Podpuści ją, a przyszła teściowa Nany zacznie stawiać zakochanym kolejne wymagania. Tym razem warunki okażą się wyjątkowo trudne, a ich spełnienie może skutecznie pokrzyżować plany narzeczonych. Dla Poyraza będzie to kolejna próba cierpliwości. Nie ukrywa, że chce jak najszybciej poślubić Nanę. W 1082. odcinku „Dziedzictwa” poprosił nawet matkę o przyspieszenie ślubu, nie zważając na obowiązujące w rodzinie zasady. Cennet oczekiwała jednak, że zakochani będą przestrzegać tradycji, dlatego przygotowania do uroczystości nie przebiegały tak szybko, jak chciałby tego jej syn.

W 1085. odcinku „Dziedzictwa” Cennet postawi zakochanym nowe wymagania

Cansel znajdzie sposób, by wykorzystać przywiązanie Cennet do rodzinnych zwyczajów. Pod jej wpływem kobieta zażąda od Nany i Poyraza spełnienia kolejnych warunków. Nie będą to jednak zwykłe przygotowania do zaręczyn. Wymagania okażą się na tyle trudne, że młodzi mogą mieć poważny problem z ich realizacją. Warto przypomnieć, że w 1081. odcinku „Dziedzictwa” Cennet ostatecznie zgodziła się na tradycyjne oświadczyny. Wzruszona podarowała Nanie swoją sukienkę z zaręczyn, symbolicznie przyjmując ją do rodziny. Później Poyraz coraz bardziej nalegał na przyspieszenie ślubu, a Nana zaczęła przygotowywać przedślubny prezent dla ukochanego, ucząc się haftu od przyszłej teściowej w 1082. odcinku. Teraz jednak Cansel ponownie skomplikuje sytuację. Czy zakochani znajdą sposób, by nie dopuścić do odwołania zaręczyn?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1085

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1085. zostanie wyemitowany w piątek, 4 grudnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Który turecki serial najbardziej lubisz? "Panna młoda" "Dziedzictwo" "Złoty chłopak" Inny

9