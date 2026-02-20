"Akacjowa 38", odc. 811 - streszczenie. Samuel zgadza się, by Blanca odeszła do Diega

"Akacjowa 38", odcinek 811 - streszczenie szczegółowe

Samuel zgadza się, by Blanca odeszła do Diega. Jest przekonany, że nigdy do niego nie wróci. Nowi właściciele Deliciosy nie spieszą się, by otworzyć ciastkarnię. Felipe prosi pułkownika, żeby załatwił mu pracę adwokata Stowarzyszenia Patriotów. Valverde zbywa go pod byle pretekstem. Lolita nie może przywyknąć do bezczynności. Tymczasem jako przyszłej synowej Ramon i Trini nie pozwalają jej sprzątać ani gotować.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: