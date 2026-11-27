„Akacjowa 38” odc. 1009 - streszczenie

Carmen będzie miała poważne problemy ze swoim synem Raulem, który zupełnie jej nie szanuje i dopuszcza się kradzieży. Ksiądz Telmo poprosi Ursulę o odnalezienie Alicii Villanuevy, która ma ujawnić, kto zapłacił jej za oczernienie go przed Lucią. Flora przeżyje wielki szok z powodu nagłej decyzji El Peny o wyjeździe do Afryki, jednak Fabiana zasugeruje jej, by nie stawała mu na drodze. Równocześnie Rosina zacznie podejrzewać, że profesor rysunku Venancio wykaże szczególne zainteresowanie Susaną.

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„Akacjowa 38” odc. 1010 - streszczenie

Profesor rysunku zaprosi Susanę oraz Rosinę na specjalne zajęcia, gdzie czekać na nie będzie niespodzianka w postaci przystojnego, nagiego modela. Carmen spróbuje pomóc synowi i poprosi Servanda, by zatrudnił Raula jako swojego pomocnika oraz ucznia. Chociaż chłopak początkowo nie będzie chciał nikogo obsługiwać, z czasem będzie pod wrażeniem solidarności, jaką okazuje sobie służba. El Pena, mimo wyraźnych sprzeciwów ze strony Flory, ostatecznie zdecyduje się na daleki wyjazd do Afryki.

„Akacjowa 38” odc. 1011 - streszczenie

Raul dojdzie do wniosku, że musi zmienić swoje dotychczasowe życie i aktywnie pomoże Servandowi w naprawie mebli oraz czyszczeniu piecyka. Jego nowa postawa sprawi Carmen wielką radość i rozbudzi w niej nadzieję na znacznie lepszą przyszłość. Susana będzie borykać się z silnymi wyrzutami sumienia, obawiając się, że szkicowanie nagiego ciała mężczyzny jest grzechem, podczas gdy Rosina zachowa spokój. Samuel stanowczo zakaże ojcu Telmo jakichkolwiek rozmów z Lucią, co uniemożliwi mu wyjaśnienie dziewczynie, że wcale jej nie skrzywdził.

„Akacjowa 38” odc. 1012 - streszczenie

Spokojna lekcja rysunku zmieni się w tragedię, gdy model Alexis niespodziewanie umrze przed kobietami z powodu gwałtownego ataku astmy. Ojciec Telmo zaplanuje spotkanie z woźnicą Gutierrezem, który odpowiadał za transport jego i Lucii do pustelni. Servando ponownie upomni Raula za jego zachowanie, lecz chłopak zniknie na cały dzień, by zarobić pieniądze na piękny prezent dla swojej matki. Na ulicy Akacja wybuchnie ożywiona dyskusja dotycząca wprowadzenia przez władze nowych przepisów o zniesławieniu.

„Akacjowa 38” odc. 1013 - streszczenie

Woźnica Gutierrez przybędzie na umówione spotkanie z ojcem Telmo, jednak zostanie śmiertelnie postrzelony na jego oczach. Rosina i Susana uciekną, zostawiając ciało martwego Alexisa na podłodze, bo zaczną poważnie obawiać się o swoją reputację. Samuel podaruje Lucii cenne dzieła sztuki do renowacji, wywołując w niej mieszane uczucia oraz wątpliwości co do przyjęcia tego wyzwania. W tym samym czasie Flora i Lolita zaczną snuć ambitne plany związane z udziałem w nadchodzącym konkursie cukierniczym.

„Akacjowa 38” odcinki 1009-1013: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień