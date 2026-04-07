Ukraińskie drony w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich

W ostatnim czasie Ukraina zintensyfikowała swoje ataki powietrzne na rosyjską infrastrukturę. Celem były przede wszystkim obiekty w obwodzie leningradzkim, takie jak terminale naftowe w Primorsku i Ust-Łudze. Niestety, niektóre z dronów zboczyły z kursu i znalazły się na terytorium Estonii, Łotwy, Litwy oraz Finlandii.

Ukraińskie drony dalekiego zasięgu spadły w odległych miejscach, jednak jeden z nich uderzył w komin elektrowni w pobliżu estońskiej Narwy, blisko granicy z Rosją.

„Zaleciliśmy Ukraińcom wybór innych korytarzy ataków, tak by ich drony nie wkraczały w przestrzeń powietrzną Estonii, choć i tej sytuacji nie da się całkowicie wykluczyć. Aktywność rosyjskiej obrony powietrznej ma również znaczenie, dlatego drony trafiają m.in. nad Estonię” – powiedział pułkownik Kiviselg w rozmowie z radiem ERR.

Rosja oskarża, Ukraina zaprzecza

Rosja oskarżyła kraje bałtyckie o umożliwienie Ukrainie wykorzystywania ich przestrzeni powietrznej do ataków. Pułkownik Kiviselg stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom. Z kolei ukraińskie służby wywiadowcze twierdzą, że to Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na terytoria państw bałtyckich.

Eksperci sugerują, że ukraińskie drony mogły zostać przekierowane w wyniku zakłóceń sygnału GPS przez rosyjskie siły zbrojne. Fińskie służby wcześniej informowały o obecności rosyjskich systemów walki elektronicznej w rejonie Zatoki Fińskiej oraz w obwodzie kaliningradzkim, które mogą wpływać na nawigację dronów.

Wpływ ataków na rosyjską infrastrukturę

Pod koniec marca Ukraina przeprowadziła intensywne ataki dronami na rosyjskie cele w rejonie wschodniej części Zatoki Fińskiej. W ciągu tygodnia użyto około 625 dronów, co zmusiło rosyjską obronę powietrzną do wzmożonej aktywności i doprowadziło do czasowego wstrzymania ruchu w terminalach naftowych. Estonia wyraźnie zaleca Ukrainie zmianę tras lotów dronów, aby zmniejszyć ryzyko ich niekontrolowanego wejścia nad terytorium Estonii.

„Estonia zaleca ukraińskim siłom obronnym zmianę tras lotów dronów kierowanych na rosyjskie porty nad Zatoką Fińską, tak by zmniejszyć ryzyko zmiany kursu i wtargnięcia nad estońskie terytorium” – podkreślił szef wywiadu wojskowego Estonii, pułkownik Ants Kiviselg.