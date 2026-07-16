Jakie zmiany proponuje Chorwacja?

W środę chorwacki parlament zatwierdził rezolucję, której celem jest ustanowienie w Bośni i Hercegowinie oddzielnego okręgu wyborczego dla chorwackiej mniejszości. Dokument ten, opracowany przez skrajnie prawicowy Ruch Ojczyźniany, stanowi wyraźny sygnał, że Chorwacja nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji, w której „wola wyborcza” Chorwatów w Bośni i Hercegowinie jest „ignorowana”. Rezolucja wzywa rząd w Zagrzebiu do dalszych działań na rzecz „pełnej równości politycznej” Chorwatów w sąsiednim kraju. Chodzi przede wszystkim o reformę prawa wyborczego oraz utworzenie odrębnego okręgu wyborczego, co umożliwiłoby wybór chorwackiego członka Prezydium Bośni i Hercegowiny.

Reakcja Bośni i Hercegowiny

Prezydium Bośni i Hercegowiny, które pełni rolę kolektywnej głowy państwa, składa się z przedstawicieli trzech największych narodowości: bośniackich muzułmanów, Serbów i Chorwatów. Kandydaci na te stanowiska są wybierani przez wszystkich obywateli Bośni i Hercegowiny, niezależnie od ich przynależności etnicznej. Denis Becirović, przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny, skomentował działania chorwackiego parlamentu, stwierdzając, że Zagrzeb postąpił wbrew prawu międzynarodowemu. „Przyjęcie przez parlament Chorwacji rezolucji w sprawie wzmocnienia pozycji politycznej Chorwatów w BiH nie stanowi wyrazu dobrosąsiedzkiej współpracy. Przeciwnie – jest to niedopuszczalna ingerencja w sprawy wewnętrzne suwerennego i niepodległego państwa” – powiedział.

Struktura polityczna Bośni i Hercegowiny

Bośnia i Hercegowina jest podzielona na trzy główne części: Republika Serbska, zamieszkana głównie przez Serbów, Federacja Bośni i Hercegowiny, gdzie dominują bośniaccy muzułmanie i Chorwaci, oraz niewielki Dystrykt Brczko. Każda z tych części dysponuje własnymi władzami, w tym prezydentami, rządami i parlamentami, które są połączone słabymi instytucjami centralnymi z siedzibą w Sarajewie. Premier Federacji Bośni i Hercegowiny, Nermin Nikszić, również wyraził sprzeciw wobec chorwackiej rezolucji, mówiąc: „Nie będzie trzeciego bytu, nie będzie odrębnego okręgu wyborczego ani separatyzmu”. To stanowisko podkreśla napięcia między krajami i różnice w postrzeganiu praw mniejszości.

Źródło PAP.