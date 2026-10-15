Zachwyciła na Eurowizji, teraz wystąpi w Polsce! Delta Goodrem zaśpiewa w Warszawie

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-15 14:49

Fani australijskiej muzyki mają powody do ekscytacji! Jedna z najbardziej utytułowanych artystek z Antypodów, Delta Goodrem, ogłosiła długo wyczekiwaną europejską część swojej trasy koncertowej "Pure World Tour". W lutym i marcu 2027 roku wokalistka odwiedzi Wielką Brytanię oraz kilkanaście europejskich miast, a na mapie trasy znalazła się również Polska. 10 marca 2027 roku Delta Goodrem wystąpi w warszawskim klubie NIEBO.

Uśmiechnięta Delta Goodrem macha ręką do publiczności. O trasie koncertowej artystki przeczytasz na Eska.
Autor: Tobias Schwarz/ East News

Ogłoszenie trasy zbiega się z nowym, ekscytującym etapem w karierze Goodrem. Artystka niedawno zaprezentowała dwa nowe popowe single - "Hologram" oraz "Eclipse", które zapowiadają jej nadchodzący album, również zatytułowany "Pure". Te utwory są zwiastunem świeżego brzmienia i kierunku, w jakim zmierza jej twórczość.

Delta Goodrem w Polsce 2027

Delta Goodrem to prawdziwa ikona australijskiej sceny muzycznej, której debiutancki album "Innocent Eyes" z 2003 roku osiągnął status 23-krotnej platyny w Australii i sprzedał się w ponad dziewięciu milionach egzemplarzy na całym świecie. Z pięcioma albumami i dziewięcioma singlami numer jeden na koncie, oraz tytułem ARIA Artist of the Decade z 2010 roku, jej dorobek jest imponujący. Ostatnie miesiące to także wyraźne zaznaczenie obecności artystki na arenie międzynarodowej - jej występ z utworem "Eclipse" podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, a podpisanie kontraktów z Universal Music, Better Now Records i Electrola otwiera nowe perspektywy w jej karierze. Jesienią artystka pojawi się również w popularnym brytyjskim programie "Strictly Come Dancing".

Goodrem wyrusza w trasę koncertową

Trasa PURE WORLD TOUR będzie kontynuacją wyjątkowo intensywnego okresu koncertowego artystki, która niedawno zagrała serię wyprzedanych kameralnych koncertów w Wielkiej Brytanii i Europie. Podczas przyszłorocznych występów Delta Goodrem połączy swoje największe przeboje, z którymi dorastała publiczność, z zupełnie nową muzyką z albumu "Pure".

Każda trasa ma własne tętno i już teraz czuję, że ta będzie naprawdę wyjątkowa. Eclipse rozpoczęło nowy rozdział, ale to dopiero początek tego, co przed nami. To będzie epickie doświadczenie – połączymy piosenki, z którymi dorastała publiczność, z zupełnie nową muzyką z albumu »PURE«, opowiadającą dalszą część tej historii. Nie mogę się doczekać, aż wypełnimy te niezwykłe miejsca miłością, wspólnym śpiewaniem i siłą muzyki, która jednoczy nas dokładnie wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujemy. Grawitacja jest opcjonalna - mówi Delta Goodrem, zapraszając fanów na niezapomniane wieczory.

ESKA.PL x Delta Goodrem

Kim jest Delta Goodrem?

Goodrem, która jest wokalistką, autorką tekstów, aktorką, pisarką i przedsiębiorczynią, ma na koncie liczne wyróżnienia, w tym World Music Award oraz MTV Music Video Award. Współpracowała z takimi gwiazdami jak Céline Dion, Olivia Newton-John czy Tony Bennett, a koncertowała u boku Shanii Twain, Backstreet Boys i Andrei Bocelliego. Pełna lista europejskich i brytyjskich koncertów Delta Goodrem w ramach PURE WORLD TOUR 2027:

  • 18 lutego – Glasgow, SWG3 TV Studio
  • 20 lutego – Brighton, Dome
  • 22 lutego – Manchester, The Bridgewater Hall
  • 23 lutego – York, Barbican
  • 24 lutego – Bath, The Forum
  • 26 lutego – Londyn, The Palladium
  • 1 marca – Belfast, Limelight 1
  • 2 marca – Dublin, The Academy
  • 4 marca – Paryż, La Cigale
  • 5 marca – Kolonia, Live Music Hall
  • 7 marca – Amsterdam, Melkweg
  • 9 marca – Berlin, Huxley’s
  • 10 marca – Warszawa, NIEBO
  • 12 marca – Monachium, Muffathalle
  • 13 marca – Wiedeń, Arena
  • 15 marca – Hamburg, Fabrik
  • 16 marca – Oslo, Vulkan Arena
  • 18 marca – Ateny, Gagarin 205

ROLKI