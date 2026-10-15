Zachwyciła na Eurowizji, teraz wystąpi w Polsce! Delta Goodrem zaśpiewa w Warszawie

Ogłoszenie trasy zbiega się z nowym, ekscytującym etapem w karierze Goodrem. Artystka niedawno zaprezentowała dwa nowe popowe single - "Hologram" oraz "Eclipse", które zapowiadają jej nadchodzący album, również zatytułowany "Pure". Te utwory są zwiastunem świeżego brzmienia i kierunku, w jakim zmierza jej twórczość.

Delta Goodrem w Polsce 2027

Delta Goodrem to prawdziwa ikona australijskiej sceny muzycznej, której debiutancki album "Innocent Eyes" z 2003 roku osiągnął status 23-krotnej platyny w Australii i sprzedał się w ponad dziewięciu milionach egzemplarzy na całym świecie. Z pięcioma albumami i dziewięcioma singlami numer jeden na koncie, oraz tytułem ARIA Artist of the Decade z 2010 roku, jej dorobek jest imponujący. Ostatnie miesiące to także wyraźne zaznaczenie obecności artystki na arenie międzynarodowej - jej występ z utworem "Eclipse" podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, a podpisanie kontraktów z Universal Music, Better Now Records i Electrola otwiera nowe perspektywy w jej karierze. Jesienią artystka pojawi się również w popularnym brytyjskim programie "Strictly Come Dancing".

Goodrem wyrusza w trasę koncertową

Trasa PURE WORLD TOUR będzie kontynuacją wyjątkowo intensywnego okresu koncertowego artystki, która niedawno zagrała serię wyprzedanych kameralnych koncertów w Wielkiej Brytanii i Europie. Podczas przyszłorocznych występów Delta Goodrem połączy swoje największe przeboje, z którymi dorastała publiczność, z zupełnie nową muzyką z albumu "Pure".

Każda trasa ma własne tętno i już teraz czuję, że ta będzie naprawdę wyjątkowa. Eclipse rozpoczęło nowy rozdział, ale to dopiero początek tego, co przed nami. To będzie epickie doświadczenie – połączymy piosenki, z którymi dorastała publiczność, z zupełnie nową muzyką z albumu »PURE«, opowiadającą dalszą część tej historii. Nie mogę się doczekać, aż wypełnimy te niezwykłe miejsca miłością, wspólnym śpiewaniem i siłą muzyki, która jednoczy nas dokładnie wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujemy. Grawitacja jest opcjonalna - mówi Delta Goodrem, zapraszając fanów na niezapomniane wieczory.

ESKA.PL x Delta Goodrem

Kim jest Delta Goodrem?

Goodrem, która jest wokalistką, autorką tekstów, aktorką, pisarką i przedsiębiorczynią, ma na koncie liczne wyróżnienia, w tym World Music Award oraz MTV Music Video Award. Współpracowała z takimi gwiazdami jak Céline Dion, Olivia Newton-John czy Tony Bennett, a koncertowała u boku Shanii Twain, Backstreet Boys i Andrei Bocelliego. Pełna lista europejskich i brytyjskich koncertów Delta Goodrem w ramach PURE WORLD TOUR 2027: