Koncert wielkiej gwiazdy na PGE Narodowym nagle ODWOŁANY! Organizatorzy podali powód

Koncert Karol G został odwołany

Zła informacja dla fanów Karol G. Kolumbijska piosenkarka, której hit "BbY WOW" od kilku tygodni zajmuje pierwsze miejsce na światowej liście przebojów Spotify i która kilka miesięcy temu była headlinerką Coachelii, jednak nie wystąpi w Polsce. Koncert, który miał odbyć się 14 lipca 2027 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, został odwołany. Artystka miała przyjechać do naszego kraju w ramach trasy "viajando por el mundo tropitour". 16 października 2026 wydarzenie zniknęło ze strony Ticketmaster Polska, który potwierdził nam, że organizator przekazał im informację, że koncert został odwołany. Podobnie wydarzyło się w Lizbonie i Lyonie, gdzie show także zostało odwołane.

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Organizator podaje powód

Z jakiego powodu Karol G odwołała trzy koncerty w Europie, w tym w Polsce? Live Nation Polska jako oficjalną przyczynę podaje problemy logistyczne. Co to oznacza? Mogły to być problemy z transportem artysty lub sprzętu,awarią techniczną albo organizacją wydarzenia. Warto jednak zaznaczyć, że fani od kilku tygodni zwracali uwagę na problemy ze sprzedażą biletów, jednak nie jest to oficjalny powód.

Fani dostaną zwrot pieniędzy

Osoby, które zakupiły bilety, nie muszą się martwić. Wszyscy mają dostać zwrot pieniędzy za wejściówki.

Zwrot za Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji. Nie musisz podejmować żadnych działań. Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni za pośrednictwem takiej samej metody płatności, jaka była wybrana do opłacenia zamówienia - czytamy w mailu przesłanym przez Ticketmaster Polska.