Patricia Kazadi uciekła od chłodu. Pręży ciało na w skąpym bikini. Zazdrościcie?

Patricia Kazadi uciekła od jesiennego chłodu. Wybrała słoneczne plaże i bikini

Patricia Kazadi już miesiąc temu, we wrześniu 2026 roku, przesyłała pozdrowienia z wakacyjnych wojaży, a teraz ponownie podzieliła się relacją z wyjazdu. 38-latka postanowiła odciąć się od polskiej, coraz chłodniejszej jesieni i cieszyć się wysokimi temperaturami oraz pięknymi widokami.

Gwiazda prezentuje się znakomicie w wakacyjnym wydaniu. Na najnowszych fotografiach zaprezentowała się w "skromnym" bikini. Kazadi nie ujawniła jednak fanom dokładnej lokalizacji swojego słonecznego wypoczynku.

41

Patricia Kazadi kusi w skąpym bikini. Fani zachwyceni figurą gwiazdy

Prezenterka pokazała swoim obserwatorom urlopową stylizację w pełnej okazałości. Upozowała się na schodach, wykorzystując jako tło lazurową wodę i bezchmurne niebo. Brązowy biustonosz doskonale podkreślił jej atuty, eksponując zadbaną, smukłą i bardzo kobiecą sylwetkę.

Cały feed w stanikach dzisiaj, to uznałam, że się wpasuję akurat - napisała

Do plażowego stroju dobrała chustę przewiązaną w talii, która swobodnie opadała na biodra, idealnie pasując kolorystyką do reszty ubioru. Całą stylizację dopełniły okulary przeciwsłoneczne. Kazadi nie potrzebowała więcej dodatków, by przyciągnąć wzrok internautów.

Gwiazda udostępniła nie tylko zdjęcia swojej sylwetki, ale też zrelacjonowała otaczającą ją bujną roślinność i pokazała jasne, beżowe wnętrza apartamentu, które sprawiają niezwykle uspokajające wrażenie.

"Lasencja", "Najpiękniejsza" ,"Piękna jesteś kobieto", "Patrycja wyglądasz fantastycznie, super figura", "Odpoczywaj w słońcu" - komentowali internauci.

Patricia Kazadi stawia sprawę jasno! Polska na Eurowizji? Padają mocne słowa

38