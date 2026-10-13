Michał Koterski i Marcela Leszczak rozwiedzeni. Aktor czule przytulił byłą żonę i zwrócił się do kolegów!

Michał Koterski i Marcela Leszczak nie są już małżeństwem

Michał Koterski i Marcela Leszczak długo czekali na finał swojej sprawy rozwodowej, jednak sama rozprawa okazała się bardzo krótka. Byli partnerzy stawili się w sądzie około godziny 13:00. Mimo zrozumiałego stresu, oboje prezentowali pozytywne nastawienie i przyszli razem. Taka zgoda to rzadkość, szczególnie w świecie mediów i show-biznesu. Choć weszli na salę z opóźnieniem, formalności zajęły zaledwie kilkanaście minut. Marcela nie kryła silnych emocji, podczas gdy jej były mąż zachowywał zimną krew. W rozmowie z "Super Expressem" aktor wyjaśnił, że modelka jest osobą niezwykle wrażliwą.

Przed 15:00 było już po wszystkim – Koterski i Leszczak oficjalnie przestali być mężem i żoną. Para wzięła ślub na początku 2024 roku, a ich rozstanie nastąpiło jesienią 2025 roku. Orzeczenie rozwodu zapadło 13 października 2026 roku.

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Michał Koterski komentuje rozstanie z Marcelą Leszczak i apeluje do innych rozwodzących się

Po zakończeniu rozprawy dziennikarze "Super Expressu" zapytali byłych małżonków o ich odczucia i reakcję na sądowe orzeczenie.

Tak, jesteśmy zadowoleni. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu, jak w harmonii można się rozstać i naprawdę kolejny raz apeluję do wszystkich moich kolegów z branży – miejcie na uwadze to, że jeśli mówicie źle o mamie swojego dziecka lub tacie swojego dziecka, to mówicie źle w połowie o nim. Bo zawsze dziecko jest w połowie tatą, w połowie mamą. To nie jest miły dzień, trudny dla nas, bo to nigdy nie jest coś przyjemnego, coś się kończy, coś się zaczyna. Można rozstać się w zgodzie, nie rozumiem, jak można się obrzucać różnymi obelgami, kiedy się z człowiekiem jeszcze niedawno dzieliło sypialnię czy dom albo się ma dzieci, które zawsze będą łączyć. Nie jest to nic przyjemnego, ale zwracam się o rozsądek. Trochę to brzmi patetycznie, ale jest ważne - mówił Koterski "Super Expressowi".

Marcela Leszczak krótko podsumowała:

Pary, które szybko się rozstały. Czy je pamiętasz? Pytanie 1 z 10 Kim Kardashian złożyła pozew rozwodowy przeciwko Krisowi Humphriesowi po: 3 dniach od ślubu 3 tygodniach od ślubu 3 miesiącach od ślubu 3 latach od ślubu Następne pytanie

A ja się podpisuję.

Aktor dodał, że pokojowe rozstanie wymaga pracy i wsparcia specjalistów:

Cieszymy się i dziękujemy Bogu, że to się tak odbywa, ale to jest też praca nad sobą, są terapie, miejsca, gdzie można poprosić o pomoc. My już przykładnymi partnerami nigdy nie będziemy, ale na pewno będziemy przykładnymi rodzicami. I tego życzymy wszystkim.

Z kolei pełnomocniczka Koterskiego zauważyła:

Nie zawsze tylko mężczyźni są po tej złej stronie mocy, ale też bardzo często kobiety utrudniają ojcom kontakty z dziećmi, grają dziećmi. Żeby to nie był tylko apel do kolegów, ale też do koleżanek.

Podczas wywiadu dla "Super Expressu" Michał i Marcela nie szczędzili sobie czułości, przytulając się, a po wyjściu z gmachu sądu, który opuścili ramię w ramię, ponownie wymienili wspierający uścisk. Koterski już wcześniej zapewniał, że niezależnie od wszystkiego, on i Leszczak na zawsze pozostaną przyjaciółmi.

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