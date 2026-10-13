Doda rozpoczyna drugi obóz treningowy. W sieci pokazała swoje wyćwiczone pośladki!

Doda prezentuje imponującą formę na nagraniu z hotelu

Doda od lat stawia na aktywność fizyczną i dba o dietę, co przynosi spektakularne efekty. Wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji swojego obozu 42-letnia gwiazda postanowiła zmotywować obserwatorki, publikując wideo z pokoju hotelowego. Ubrana w przylegający, bordowy komplet sportowy eksponowała wypracowane mięśnie brzucha i kształtne pośladki. Pozując tyłem do obiektywu, piosenkarka zachęcała fanów do interakcji w komentarzach.

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Doda czy Maryla? Sprawdź, ile o nich wiesz! Pytanie 1 z 10 W latach 80. wystąpiła w telewizyjnej reklamie Pewexu. Doda Maryla Rodowicz Obie Następne pytanie

W komentarzach zapraszam do wypisywania reszty moich zalet - napisała.

Reakcja internautów była bardzo entuzjastyczna.

"Jestem babą. Czy obejrzałam to 10 razy? Być może", "Moim zdaniem Twoja największą zaletą jest to, że od zawsze jesteś SOBĄ! Przy wszystkich i wszędzie", "Kocham", "WOW!", "Diwa", "Boska".

Doda Mega Camp 2: Koszty i program obozu z Dodą

Od 12 października uczestniczki Doda Mega Camp biorą udział w intensywnym programie obejmującym zajęcia sportowe, psychologiczne i dietetyczne. W ofercie znalazły się m.in. treningi z ekspertami, warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz wiedza z zakresu ziołolecznictwa. Organizatorka stawia przed kursantkami jasne wymagania: zaangażowanie, wytrwałość i terminowość. Koszt sześciodniowego wyjazdu, obejmującego noclegi, pełne wyżywienie i program zajęć, wynosi 8100 zł (w pokoju dwuosobowym). Za prywatność w pokoju jednoosobowym trzeba zapłacić łącznie 10 740 zł. To już druga edycja obozu sportowego z Dodą.

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Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!