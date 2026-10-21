Anna Wendzikowska potwierdza zakończenie związku. Miała być suknia i huczny ślub

Anna Wendzikowska znalazła miłość w aplikacji randkowej

Anna Wendzikowska od wielu lat jest aktywna zawodowo jako dziennikarka, autorka książek i influencerka. Przez długi czas była mocno kojarzona z telewizją TVN, dla której zrealizowała mnóstwo wywiadów z największymi postaciami kina. Jej decyzja o odejściu ze stacji w 2022 roku zaszokowała wielu widzów.

Jesienią 2022 roku Anna Wendzikowska zdecydowała się ujawnić kulisy swojego rozstania z "Dzień dobry TVN" po piętnastu latach pracy. Opowiedziała wtedy o doświadczanym mobbingu, poniżaniu oraz nieustannym strachu o posadę. Zaznaczyła również, że nie była w tej sytuacji osamotniona, a jej słowa wywołały ogromne poruszenie w mediach.

Po tych trudnych przeżyciach dziennikarka postanowiła poświęcić czas sobie i swoim dzieciom. Wendzikowska chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie, pokazując zarówno kulisy swojej pracy, jak i liczne wyprawy w różne zakątki świata, a także urocze chwile spędzane z córkami.

Pod koniec minionego roku jej fani zauważyli na relacjach tajemniczego mężczyznę. Szybko wyszło na jaw, że para poznała się dzięki aplikacji randkowej. Ich uczucie rozwijało się tak dynamicznie, że jeszcze w tym samym roku doszło do zaręczyn.

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Anna Wendzikowska znów singielką. Zrezygnowała ze ślubu

Dziennikarka tryskała radością i z entuzjazmem dzieliła się planami na przyszłość, określając ten czas jako „najszczęśliwszy moment życia”. W marcu odwiedziła nawet pracownię Roberta Czerwika, by wybrać wymarzoną kreację ślubną. Uroczystość weselna z rozmachem miała się odbyć poza granicami Polski.

Z biegiem czasu obserwatorzy dostrzegli, że wybranek przestał pojawiać się na profilu dziennikarki. Zabrakło go także na niedawnym przyjęciu z okazji jej urodzin. Obecnie wszystko stało się jasne – uroczystość ślubna została odwołana.

Anna Wendzikowska postanowiła zabrać głos. W wywiadzie dla „Na Żywo” oficjalnie przyznała, że nie ma już partnera i wróciła do bycia singielką.

Kiedy człowiek jest już ugruntowany w sobie, to się przede wszystkim nie potrzebuje związku za wszelką cenę. Nie ma też tendencji do wchodzenia w byle jakie czy, nawiasem mówiąc, wystarczające relacje - zapewniała Wendzikowska.

W tej samej rozmowie zaznaczyła, że jej podejście do szczęścia uległo zmianie i teraz ma pewność, że do pełni radości nie jest jej niezbędny partner. Z kolei na łamach portalu Pudelek ujawniła, że do zakończenia związku doszło w maju. Zaledwie kilka tygodni wcześniej dzieliła się romantycznymi kadrami z podróży, nazywając go „przyszłym mężem”.

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