Wszyscy zwycięzcy "The Voice Kids". To oni okazali się najlepsi w muzycznym programie TVP

"The Voice Kids" to naprawdę wyjątkowy program. Udział w nim biorą osoby w wieku 8-14 lat, których pasją jest śpiewanie. W muzycznym show Telewizji Polskiej młodzi wokaliści mają szansę zaprezentować swój niebywały talent przed dużą publicznością, współpracować z trenerami, którzy mają duże doświadczenie na polskiej scenie muzycznej oraz przede wszystkim mają okazję spełniać swoje muzyczne marzenia. Na zwycięzcę programu czeka też nagroda główna, a jest nią możliwość wydania singla z popularną wytwórnią oraz stypendium w wysokości 50 tysięcy złotych. To właśnie dzięki "The Voice Kids" zyskaliśmy takich artystów jak Roksana Węgiel, Viki Gabor, Carla Fernandes, Kuba Szmajkowski czy też Zuza Jabłońska, którzy dziś tworzą własną muzykę i cieszą się ogromną sympatię ze strony słuchaczy. Kto w dotychczasowych edycjach programu okazał się najlepszy i wygrał?

Wszyscy zwycięzcy "The Voice Kids"

Pierwsza edycja "The Voice Kids" zdecydowanie należała do Roksany Węgiel. Zachwyciła ona swoim wokalem nie tylko trenerów, ale również widzów. Z pomocą Edyty Górniak dotarła do wielkiego finału i została pierwszą laureatką muzycznego show TVP2. W drugiej odsłonie najlepsza okazała się natomiast Ania Dąbrowska, która należała do drużyny Cleo i to dzięki wskazówkom doświadczonej wokalistki dotarła na sam szczyt. Trzecia edycja to z kolei charyzmatyczny Marcin Maciejczak, który z łatwością znalazł się w wielkim finale, w którym świętował zwycięstwo z Dawidem Kwiatkowskim, swoim trenerem.

Tomson i Baron, mimo że zasiadają w jury "The Voice Kids" od samego początku, doczekali się zwycięstwa swojego podopiecznego dopiero w czwartej edycji. W tej odsłonie najlepsza okazała się Sara Egwu-James, której talent zachwyca, wzrusza i fascynuje do dziś. Piąta edycja to z kolei zwycięstwo fenomenalnego Mateusza Krzykały, który był jednym z podopiecznych Cleo. W szóstej edycji po tytuł najlepszego głosu w Polsce sięgnęła Martyna Gąsak, z drużyny Dawida Kwiatkowskiego, natomiast siódma edycja należała do Michell Siwak z ekipy Nataszy Urbańskiej. "The Voice Kids" corocznie pokazuje, że w Polsce zdecydowanie nie brakuje wokalnie uzdolnionych, młodych ludzi, którzy są gotowi na podbicie polskiej sceny muzycznej!