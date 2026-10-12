Jędrzejczyk niesiona na rękach. Zaskakujące obrazki po wyeliminowaniu z "Tańca z Gwiazdami"

Latynoska noc za nami, a emocje nie opadły! Tak gwiazdy zachowywały się po programie

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko nie pojawią się w kolejnych odcinkach tanecznego widowiska. Ich przygoda zakończyła się na etapie rytmów latynoamerykańskich, jednak zawodniczka MMA przyjęła werdykt z dużym dystansem. Zamiast łez i smutku, po opuszczeniu parkietu udowodniła, że potrafi świetnie się bawić. Szeroko się uśmiechała, żartowała z tanecznym partnerem i chętnie pozowała zgromadzonym fotoreporterom.

W pewnym momencie Kamil Kuroczko uniósł sportsmenkę na rękach, co wzbudziło ogromne zainteresowanie obecnych. Ta scena natychmiast przyciągnęła uwagę obserwatorów. Choć para straciła szansę na główną nagrodę, oboje wykazali się doskonałym humorem poza kamerami. Joanna udowodniła tym samym, że z porażki można wyjść z uśmiechem na twarzy i celebrować moment pomimo trudnej decyzji jury.

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Wieniawa w jeansach, Pavlović w czerni, a Jędrzejczyk na rękach tamcerza! Tak było za kulisami

Wśród publiczności zgromadzonej w studiu znalazła się Julia Wieniawa. Aktorka zaprezentowała się w swobodnej, miejskiej stylizacji. Wybór niebieskich jeansów przełamał wieczorowy charakter wydarzenia. Wieniawa, pełniąca tym razem funkcję jurorki, doświadczyła nieoczekiwanej sytuacji podczas programu. Po zakończeniu transmisji błyskawicznie zniknęła przed fotoreporterami.

Zupełnie inaczej prezentowała się Iwona Pavlović, wybierając klasyczną elegancję. Czarny płaszcz idealnie wpisał się w jej charakterystyczny, wyrafinowany styl. Ta ponadczasowa kreacja sprawdziła się doskonale, potwierdzając, że wizerunek jurorki wzbudza zainteresowanie równie mocno, co jej fachowe komentarze na temat tańca.

Mandaryna tryskała energią. Po wykonaniu żywiołowej cza-czy, z satysfakcją stawała przed obiektywami aparatów. Jej postawa wyraźnie wskazywała, że taneczny występ dostarczył jej ogromnej radości i satysfakcji.

Helena Englert, zaliczana do grona głównych faworytek programu, na zapleczu pozwoliła sobie na większy luz. Młoda aktorka swobodnie bawiła się przed obiektywami, pokazując zabawną mimikę i całkowicie ignorując presję fleszy.

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Spore zainteresowanie wzbudzał również Piotr "Guma" Gumulec. Kabareciarz radośnie salutował fotografom, co świadczyło o zadowoleniu z własnego występu. Uwagę zwracała także jego zauważalna metamorfoza sylwetki – od początku trwania programu uczestnik wyraźnie zrzucił na wadze.

W strefie za kulisami można było zauważyć Izabelę Kunę, ukrytą pod naciągniętą czapką, wymieniającą przyjazne powitania z Michałem Bartkiewiczem. Dominik Rupiński, pozytywnie oceniony za swój taniec, szybko opuścił studio. Zaskoczeniem była obecność Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego wśród zgromadzonych gości.

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