Hilary Swank spodziewa się kolejnego dziecka? Amerykańska gwiazda zamieściła zaskakujący wpis

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Hilary Swank w centrum uwagi. Spekulacje po nowym wpisie
Utytułowana amerykańska aktorka od dłuższego czasu cieszy się statusem wielkiej gwiazdy w Hollywood. Choć osiągnęła liczne sukcesy zawodowe, w ostatnich latach skupiła się głównie na życiu prywatnym. Macierzyństwo stało się dla niej priorytetem, a teraz znów zelektryzowała swoich fanów nowym komunikatem w sieci. Publikacja błyskawicznie obiegła internet, a sposób, w jaki przekazała najnowsze informacje, zdecydowanie odbiega od standardowych ogłoszeń.
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Kolejne dziecko Hilary Swank? Aktorka zamieściła wymowne wideo
W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym aktorka bierze udział w popularnym wyzwaniu znanym z TikToka. Gwiazda ubrała ciemny strój, do którego przymocowała świecące neonowe pałeczki, tworząc efektowny układ choreograficzny w półmroku. To jednak nie taniec, a dołączony komentarz wywołał największe emocje wśród obserwatorów.
„Wiele osób pyta, nad jakim projektem teraz pracuję - ten ukaże się w grudniu"
Taki wpis pozostawiła pod filmikiem Hilary Swank, sugerując, że na koniec roku szykuje się w jej życiu coś wyjątkowego. Wieść ta natychmiast wywołała poruszenie w mediach. Jeśli doniesienia o ciąży okażą się prawdziwe, będzie to kolejny istotny krok w budowaniu jej rodziny. Aktorka wielokrotnie zaznaczała, jak ważna jest dla niej rola matki, a jej przykład udowadnia, że decyzja o rodzicielstwie nie zawsze musi wpisywać się w utarte schematy.
Warto wspomnieć, że w kwietniu zeszłego roku Hilary Swank urodziła bliźnięta - syna i córkę, będąc w wieku 48 lat. Ojcem dzieci jest jej mąż, biznesmen Philip Schneider. O narodzinach maluchów poinformowała wówczas na Instagramie, zamieszczając poruszającą fotografię z dziećmi na tle zachodu słońca.