Rano na oknach pojawia się woda. Nie zawsze wystarczy przetrzeć szybę. Sposoby ograniczania wilgoci w mieszkaniu

Woda skraplająca się na szybach o poranku może być efektem kontaktu ciepłego, wilgotnego powietrza z chłodną powierzchnią okna, a jeśli problem powtarza się regularnie, warto sprawdzić poziom wilgotności i skuteczność wentylacji.

Aby ograniczyć gromadzenie się wilgoci, dobrze jest krótko i intensywnie wietrzyć mieszkanie, korzystać z okapu podczas gotowania, wietrzyć łazienkę po kąpieli i rozsądnie planować suszenie prania.

Pomocny może być higrometr, który pozwala kontrolować wilgotność powietrza, a także sprawdzenie drożności kratek wentylacyjnych i upewnienie się, że zasłony lub meble nie blokują przepływu ciepłego powietrza w pobliżu okien.

Jeśli mimo tych działań wilgoć nie ustępuje, na ścianach pojawiają się ciemne plamy lub wyczuwalny jest zapach stęchlizny, warto ustalić przyczynę problemu, ponieważ długotrwałe zawilgocenie może sprzyjać rozwojowi pleśni, a woda między szybami może wskazywać na nieszczelność pakietu szybowego.

Jesień - dlaczego woda skrapla się na szybach?

W mieszkaniu wilgoć powstaje podczas wielu codziennych czynności. Uwalnia się w trakcie gotowania, kąpieli, suszenia prania, a także podczas oddychania. Gdy ciepłe, wilgotne powietrze styka się z chłodną powierzchnią szyby, para wodna może zmieniać się w drobne krople. Jesienią i zimą zjawisko staje się bardziej widoczne, ponieważ temperatura na zewnątrz spada, a okna często są chłodniejsze niż pozostałe powierzchnie w ogrzewanym pomieszczeniu.

Na skraplanie może wpływać również sposób ustawienia mebli i zasłon. Jeśli grzejnik jest zasłonięty, a ciepłe powietrze nie dociera swobodnie do szyby, jej powierzchnia może pozostawać chłodniejsza. Znaczenie ma też wentylacja. Gdy wilgotne powietrze nie jest skutecznie usuwane z mieszkania, problem może utrzymywać się przez dłuższy czas.

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Wietrzenie pomaga, ale liczy się sposób

W chłodniejsze dni warto regularnie wietrzyć mieszkanie, najlepiej krótko i intensywnie, zamiast pozostawiać okno uchylone przez wiele godzin. Podczas wietrzenia dobrze jest na chwilę ograniczyć ogrzewanie przy otwartym oknie, jeśli pozwala na to instalacja i sposób jej użytkowania. Po zamknięciu okien można ponownie zapewnić pomieszczeniu komfortową temperaturę.

Warto również ograniczać rozprzestrzenianie się pary po mieszkaniu. Podczas gotowania dobrze korzystać z okapu, a po kąpieli włączyć wentylację w łazience i zamknąć drzwi, aby wilgoć nie przedostawała się do pozostałych pomieszczeń. Jeśli suszymy pranie w domu, najlepiej wybrać miejsce z dobrą wymianą powietrza i nie ustawiać mokrych ubrań bezpośrednio przy zimnej ścianie.

Jeżeli nie wiadomo, czy problemem jest zbyt wilgotne powietrze, przydatny może być higrometr, czyli proste urządzenie mierzące wilgotność względną. W wielu mieszkaniach za orientacyjny zakres komfortu przyjmuje się około 40–60 proc., choć odpowiednie warunki zależą także od temperatury i rodzaju pomieszczenia. Pomiar wykonany o różnych porach dnia może pomóc zauważyć, kiedy wilgotność wzrasta najbardziej.

Jeśli wilgotność regularnie pozostaje wysoka, warto sprawdzić drożność kratek wentylacyjnych i upewnić się, że nie są zasłonięte. Nie należy samodzielnie blokować nawiewu ani zaklejać otworów wentylacyjnych. W przypadku wątpliwości dotyczących działania instalacji najlepiej skontaktować się z administracją budynku lub specjalistą.

Kiedy wilgoć staje się poważniejszym problemem?

Wodę zbierającą się na parapecie warto regularnie wycierać, aby nie doprowadzać do długotrwałego zawilgocenia ram, uszczelek i ścian. Jeśli w narożnikach okien pojawiają się ciemne plamy, czuć zapach stęchlizny lub wilgoć utrzymuje się mimo regularnego wietrzenia, nie warto odkładać sprawdzenia przyczyny. Długotrwałe zawilgocenie może sprzyjać rozwojowi pleśni.

Warto też zwrócić uwagę na miejsce, w którym pojawiają się krople. Wilgoć po wewnętrznej stronie szyby najczęściej wiąże się z kondensacją pary wodnej. Jeśli jednak woda znajduje się pomiędzy szybami w pakiecie, może to wskazywać na problem z jego szczelnością i wymagać oceny serwisu. Skraplanie na zewnętrznej powierzchni okna może natomiast występować w określonych warunkach pogodowych i nie musi oznaczać usterki.