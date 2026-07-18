Ile to jest 70-24:4x3!=? Ten mały szczegół sprawia, że łatwo o pomyłkę

Nawet proste na pozór równania mogą kryć w sobie pułapki. Kluczem do sukcesu jest dokładne przypomnienie sobie zasad kolejności wykonywania działań i uważne analizowanie każdego elementu równania. Pamiętajmy, że matematyka wymaga precyzji i skupienia! Zanim przystąpisz do rozwiązywania tego działania, przyjrzyj mu się dokładnie. Czy coś zwróciło twoją uwagę? Choć z pozoru wygląda ono jak każde proste równanie matematyczne, to jednak kryje się w nim mały haczyk. Wiesz już, o co chodzi?

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Ile to jest 70-24:4x3!=? Tylko tęgi umysł poda poprawny wynik

Jeżeli uważnie słuchałeś na lekcjach matematyki w szkole podstawowej, zapewne wiesz, jak ważne w przypadku rozwiązywania równań są reguły matematyczne. Jeśli wiecie, że najpierw wykonujemy działania w nawiasach (których w tym przypadku akurat nie ma), a następnym krokiem jest wykonanie dzielenia i mnożenia, a dopiero później dodawania i odejmowania z uwzględnieniem kolejności zapisu od lewej do prawej, raczej nie powinniście mieć problemu z matematycznymi łamigłówkami. Jedak w tym działaniu kryje się mały szczegół. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to równanie to bułka z masłem. Jednak obecność silni (!) przy liczbie 3 sprawia, że sprawa się komplikuje. To właśnie z tego powodu wielu uzyskuje błędny wynik. Znasz już poprawną odpowiedź? Jeżeli nie, spieszymy z rozwiązaniem działania krok po kroku.

Ile to jest 70-24:4x3!=? Rozwiązanie krok po kroku

W naszym równaniu mamy do czynienia z dzieleniem, mnożeniem, odejmowaniem oraz silnią. Silnia ma wyższy priorytet niż mnożenie i dzielenie, więc to od niej zaczynamy.

1. Obliczamy silnię: 3! = 3 x 2 x 1 = 6

2. Podstawiamy wynik silni do równania: 70 - 24 : 4 x 6

3. Wykonujemy dzielenie: 24 : 4 = 6

4. Wykonujemy mnożenie: 6 x 6 = 36

5. Wykonujemy odejmowanie: 70 - 36 = 34

6. Prawidłowy wynik to 34

Udało wam się poprawnie rozwiązać to równanie? Pamiętajcie, najczęstszym błędem w przypadku równań tego typu jest nieuwzględnienie silni lub pominięcie poprawnej kolejności wykonywania działań. Często wykonujemy działania od lewej do prawej bez uwzględnienia priorytetów, co prowadzi do błędnego wyniku.

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