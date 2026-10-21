Fifi zalał się łzami w programie. Uczestnik tłumaczy, dlaczego z płaczem wybiegł z imprezy

Zmiany w nowym sezonie Hotel Paradise

Najnowsza, kręcona w Tajlandii odsłona programu „Hotel Paradise” przyniosła widzom sporo nowości, choć główna wygrana wynosząca 200 tysięcy złotych na Ścieżce Lojalności pozostała bez zmian. Jedną z większych niespodzianek było wprowadzenie dwóch prowadzących. Klaudia El Dursi musiała zrezygnować z powodu pracy przy „Top Model”, a jej miejsce zajęła Edyta Zając. Odświeżono też reguły gry, wprowadzając Rajskie Tableau z 13 kartami, a uczestnicy otrzymali szansę na zdobycie dodatkowych pieniędzy.

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Fifi wchodzi do Hotelu Paradise 13 i spotyka byłą partnerkę

Filip, znany jako Fifi, dołączył do ekipy niedawno. Jego wejście było dla niego ogromnym zaskoczeniem, bo w hotelu czekała już na niego była dziewczyna z którą rozstał się w trudnej atmosferze, ponieważ Wiktoria liczyła na większe zaangażowanie. W programie chłopak postanowił walczyć o jej uczucie, przeprosił za błędy i wyznał, że chce naprawić ich relację, na co dziewczyna przystała.

Pomiędzy dawnymi kochankami doszło do czułości, nie zabrakło pocałunków i intymnych chwil pod prysznicem. Szybki powrót do siebie sprawił, że widzowie zaczęli podejrzewać ustawkę. Pojawiły się głosy, że para dogadała się przed programem w celu wspólnego dojścia do finału. Zarówno Filip, jak i Wiktoria zaprzeczają tym doniesieniom, a produkcja milczy w tej sprawie.

Fifi tłumaczy łzy w Hotelu Paradise. Widzowie mogli źle zrozumieć sytuację

W jednym z ostatnich odcinków Fifi wybuchnął płaczem i zaszył się w swoim pokoju. Montaż programu sugerował, że powodem jego załamania było zachowanie Wiktorii wobec Kuby, w tym żarty o sparowaniu. Część internautów dziwiła się, że taka błahostka mogła go aż tak poruszyć. Uczestnik postanowił odnieść się do sprawy i wyjaśnił, że powód jego łez był zupełnie inny.