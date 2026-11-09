Da Grasso z niespodziankami na listopad! Dwie nowe pizze i konkurs z Red Bullem

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-11-09 10:45

Słodko-pikantne połączenie czy mięsna kompozycja z chrupiącymi dodatkami? 1 listopada do menu Da Grasso dołączyły pizze Hot Honey i Crunchy Bacon – dwie propozycje, które nadają dobrze znanym składnikom zupełnie nowy charakter. To jednak nie koniec niespodzianek! Sieć pizzerii przygotowała również konkurs we współpracy z marką Red Bull, w którym na uczestników czeka aż 30 zestawów nagród.

Dwa kawałki pizzy Hot Honey i Crunchy Bacon na tle logo Da Grasso. O nowych smakach i konkursie przeczytasz w Eska.
Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Na jesienną chandrę? Pizza!

Jesień to idealny moment na comfort food, zwłaszcza w nieco bardziej wyrazistym wydaniu. Nowe pizze z linii Hot & Crunch od Da Grasso wpisują się w ten klimat, łącząc dobrze znane i lubiane składniki z ciekawymi dodatkami. To propozycje dla tych, którzy lubią klasyczne smaki, ale od czasu do czasu mają ochotę na coś mniej oczywistego.

  • Hot Honey – pizza z sosem pomidorowym, serem, salami pepperoni, chrupiącym boczkiem, oregano i sosem Hot Honey. To właśnie słodko-pikantny sos nadaje jej charakterystyczny smak, przełamując wyrazistość pepperoni i boczku.
  • Crunchy Bacon – kompozycja z sosem pomidorowym, serem, polędwiczkami z kurczaka, chrupiącym boczkiem, prażoną cebulką i oregano. Mięsne dodatki nadają jej wyrazisty smak, a prażona cebulka dodaje całości przyjemnej chrupkości.

Którą wybrać? W Da Grasso nie trzeba ograniczać się do jednego smaku! Dzięki możliwości zamówienia pizzy pół na pół można spróbować obu nowości na jednym cieście. To także świetna opcja na wspólny wieczór ze znajomymi, zwłaszcza gdy każdy ma ochotę na coś innego.

Da Grasso
Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Da Grasso rozkręca zabawę z nagrodami!

Na nowych smakach listopadowe niespodzianki się nie kończą. Już dziś, 3 listopada, Da Grasso rusza z konkursem organizowanym we współpracy z Red Bull. Do wygrania jest aż 30 zestawów nagród, a aby wziąć udział, wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania:

  • Na ile % energii jesteś dziś?
  • Co musiałoby się wydarzyć, żeby wskoczyć na 100%?

Może to być wymarzony wyjazd, spontaniczny plan ze znajomymi albo coś zupełnie nieoczywistego – liczy się kreatywność!

Na autorów najciekawszych odpowiedzi czekają zestawy, w których znajdą się:

  • kalendarz adwentowy Red Bull,
  • voucher na limitowaną pizzę Da Grasso,
  • skarpetki dla fana pizzy.

Konkurs odbywa się na oficjalnym profilu Da Grasso na Facebooku i jest skierowany do osób pełnoletnich. Zgłoszenia można zamieszczać pod postem konkursowym od 3 listopada, od godz. 12:00, do 17 listopada, do godz. 23:59. Szczegóły i regulamin będą dostępne pod postem konkursowym.

Da Grasso
Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe
 

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