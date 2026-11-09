Da Grasso z niespodziankami na listopad! Dwie nowe pizze i konkurs z Red Bullem

Na jesienną chandrę? Pizza!

Jesień to idealny moment na comfort food, zwłaszcza w nieco bardziej wyrazistym wydaniu. Nowe pizze z linii Hot & Crunch od Da Grasso wpisują się w ten klimat, łącząc dobrze znane i lubiane składniki z ciekawymi dodatkami. To propozycje dla tych, którzy lubią klasyczne smaki, ale od czasu do czasu mają ochotę na coś mniej oczywistego.

Hot Honey – pizza z sosem pomidorowym, serem, salami pepperoni, chrupiącym boczkiem, oregano i sosem Hot Honey. To właśnie słodko-pikantny sos nadaje jej charakterystyczny smak, przełamując wyrazistość pepperoni i boczku.

– pizza z sosem pomidorowym, serem, salami pepperoni, chrupiącym boczkiem, oregano i sosem Hot Honey. To właśnie słodko-pikantny sos nadaje jej charakterystyczny smak, przełamując wyrazistość pepperoni i boczku. Crunchy Bacon – kompozycja z sosem pomidorowym, serem, polędwiczkami z kurczaka, chrupiącym boczkiem, prażoną cebulką i oregano. Mięsne dodatki nadają jej wyrazisty smak, a prażona cebulka dodaje całości przyjemnej chrupkości.

Którą wybrać? W Da Grasso nie trzeba ograniczać się do jednego smaku! Dzięki możliwości zamówienia pizzy pół na pół można spróbować obu nowości na jednym cieście. To także świetna opcja na wspólny wieczór ze znajomymi, zwłaszcza gdy każdy ma ochotę na coś innego.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Da Grasso rozkręca zabawę z nagrodami!

Na nowych smakach listopadowe niespodzianki się nie kończą. Już dziś, 3 listopada, Da Grasso rusza z konkursem organizowanym we współpracy z Red Bull. Do wygrania jest aż 30 zestawów nagród, a aby wziąć udział, wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania:

Na ile % energii jesteś dziś?

Co musiałoby się wydarzyć, żeby wskoczyć na 100%?

Może to być wymarzony wyjazd, spontaniczny plan ze znajomymi albo coś zupełnie nieoczywistego – liczy się kreatywność!

Na autorów najciekawszych odpowiedzi czekają zestawy, w których znajdą się:

kalendarz adwentowy Red Bull,

voucher na limitowaną pizzę Da Grasso,

skarpetki dla fana pizzy.

Konkurs odbywa się na oficjalnym profilu Da Grasso na Facebooku i jest skierowany do osób pełnoletnich. Zgłoszenia można zamieszczać pod postem konkursowym od 3 listopada, od godz. 12:00, do 17 listopada, do godz. 23:59. Szczegóły i regulamin będą dostępne pod postem konkursowym.