Tych kwiatów nigdy nie podlewaj odżywką z drożdży. Tylko im zaszkodzisz. Sprawdź, które rośliny doniczkowe nie lubią tego nawozu

Chociaż domowy nawóz z drożdży to popularny sposób na pielęgnację roślin, jego niewłaściwe użycie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Niektóre gatunki mają specyficzne wymagania, przez co drożdżowy roztwór może im zaszkodzić.

Zanim zastosujesz tę popularną domową odżywkę, dowiedz się, których roślin pod żadnym pozorem nie wolno nim podlewać, by im nie zniszczyć.

Nawóz z drożdży - czy rzeczywiście działa?

Drożdże piekarskie zawierają między innymi związki azotu, witaminy z grupy B i inne substancje organiczne. Po rozcieńczeniu wodą mogą wpływać na aktywność mikroorganizmów w podłożu. Właśnie dlatego niektórzy miłośnicy roślin wykorzystują je jako domowy dodatek do pielęgnacji. Trzeba jednak pamiętać, że taki roztwór nie zastąpi preparatu dostosowanego do konkretnych potrzeb rośliny, a jego skuteczność zależy od sposobu przygotowania, częstotliwości stosowania i właściwości ziemi.

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Tych roślin nie podlewaj roztworem z drożdży

Do roślin, przy których warto zachować szczególną ostrożność, należą kaktusy i sukulenty (np. grubosz, aloes, eszeweria). Gatunki te są przystosowane do okresowego niedoboru wody i zwykle wymagają przepuszczalnego podłoża, które szybko przesycha. Częste podlewanie roztworem z drożdży może niepotrzebnie zwiększać wilgotność ziemi. Jeśli doniczka nie zapewnia odpowiedniego odpływu, korzenie mogą zacząć gnić. Kolejną rośliną jest storczyk. Kwiaty te, zwłaszcza popularne falenopsisy, mają specyficzne potrzeby. W naturze wiele z nich rośnie na drzewach, a ich korzenie są przystosowane do przewiewnego środowiska. Dlatego uprawia się je zwykle w specjalnym, przepuszczalnym podłożu, a nie w zwykłej ziemi do kwiatów. Domowy preparat z drożdży nie zapewnia im odpowiednio zbilansowanego odżywiania. Zamiast eksperymentować, lepiej stosować nawóz przeznaczony do storczyków i dawkować go zgodnie z zaleceniami producenta. Ostrożność warto zachować także w przypadku świeżo ukorzenionych sadzonek, osłabionych okazów oraz roślin, które dopiero przeszły przesadzanie. Ich system korzeniowy może być bardziej podatny na niekorzystne zmiany w podłożu. Niesprawdzony roztwór nie zawsze będzie dobrym wyborem, szczególnie gdy roślina wymaga regeneracji.

Zanim podlejesz rośliny roztworem z drożdży, poznaj ich potrzeby

Nawóz z drożdży nie musi być szkodliwy dla każdej rośliny doniczkowej, ale nie jest też uniwersalnym sposobem na bujny wzrost. Kaktusy, sukulenty i storczyki wymagają przede wszystkim odpowiednich warunków uprawy oraz nawożenia dopasowanego do gatunku. Zanim sięgniemy po domową odżywkę, sprawdźmy wymagania konkretnej rośliny. Czasem to właśnie umiarkowane podlewanie, właściwe podłoże i odpowiednia ilość światła przynoszą lepsze efekty niż kolejny ogrodniczy eksperyment.

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