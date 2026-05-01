Ta roślina była hitem PRL-u. Zasadź ją teraz, a będzie kwitnąć aż do jesieni

Heliotrop peruwiański (łacińska nazwa Heliotropium arborescens), znany również jako "kwiat waniliowy" lub "drzewko heliotropowe", to roślina, która zachwyca nie tylko pięknymi, fioletowymi kwiatami, ale przede wszystkim intensywnym, słodkim zapachem przypominającym wanilię. Pochodzący z Andów, heliotrop peruwiański zdobył popularność na całym świecie jako roślina ozdobna, idealna do uprawy w donicach, na rabatach i w wiszących koszach. Największą popularnością w Polsce cieszył się w okresie PRL-u. Jak się okazuje, dziś gospodynie coraz chętniej sadzą go na balkonach i w ogrodach.

Heliotrop peruwiański - cechy charakterystyczne

Heliotrop peruwiański to krzewinka dorastająca do 30-60 cm wysokości. Charakteryzuje się wzniesionymi, rozgałęzionymi pędami, pokrytymi ciemnozielonymi, owalnymi liśćmi. Największą ozdobą rośliny są jednak kwiaty, zebrane w gęste, rozłożyste kwiatostany. Kwiaty heliotropu peruwiańskiego mają intensywny, fioletowy kolor, choć istnieją również odmiany o kwiatach białych, różowych i lawendowych. To właśnie one wydzielają intensywny, słodki zapach, który przyciąga pszczoły i motyle. Nazwa "heliotrop" pochodzi od greckich słów helios (słońce) i tropos (obrót), co nawiązuje do rzekomej zdolności rośliny do podążania za słońcem - podobnie jak np. słonecznik. Choć ta cecha nie jest u heliotropu wyraźna, nazwa przylgnęła do gatunku ze względu na jego miłość do światła.

Heliotrop peruwiański - uprawa

Uprawa heliotropu peruwiańskiego nie jest trudna, ale wymaga przestrzegania kilku zasad. Roślina najlepiej rośnie na w warunkach słonecznych i ciepłych, osłoniętych od silnych wiatrów. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Ważne jest regularne podlewanie, szczególnie w okresie suszy, oraz nawożenie rośliny co 2-3 tygodnie nawozem dla roślin kwitnących. Heliotrop peruwiański nie jest odporny na mróz, dlatego w naszym klimacie uprawiany jest jako roślina jednoroczna lub uprawiana w donicach, które na zimę przenosi się do chłodnego i jasnego pomieszczenia. Wiosną, po ustąpieniu przymrozków, roślinę można ponownie wystawić na zewnątrz. Aby heliotrop peruwiański obficie kwitł, warto regularnie usuwać przekwitłe kwiatostany. Zabieg ten pobudza roślinę do wytwarzania nowych pąków kwiatowych i przedłuża okres kwitnienia. Heliotrop peruwiański kwitnie od czerwca do późnej jesieni, dlatego długo możemy cieszyć się pięknymi kwiatami i upajającym zapachem.