Iga Świątek skomentowała nadchodzące starcie z Mają Chwalińską. Nie owijała w bawełnę

Kibiców tenisa czeka historyczny, całkowicie polski półfinał podczas turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska zaprezentowała wyśmienitą formę, eliminując Marię Sakkari wynikiem 6:0, 3:6, 7:5. Niewiele później Iga Świątek bez większych problemów rozprawiła się z Ann Li (6:4, 6:1). Dla Raszynianki będzie to 25. występ w półfinale imprezy rangi WTA 1000, natomiast jej młodsza koleżanka awansowała do tej fazy turnieju po raz pierwszy w swojej karierze. Świątek ma podwójną motywację, ponieważ triumf w Wuhan pozwoli jej wyprzedzić Karolinę Muchovą i awansować na 8. lokatę w zestawieniu WTA Race, co zapewniłoby jej udział w prestiżowym WTA Finals. W drugim pojedynku półfinałowym zagrają Sonay Kartal oraz Jelena Ostapenko, która uchodzi za bardzo niewygodną rywalkę dla Igi (dotychczasowy bilans to 0-6 na niekorzyść Polki).

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Świątek i Chwalińska znają się doskonale, ponieważ przyjaźnią się od czasów juniorskich. Reprezentując Polskę w kategoriach młodzieżowych, wspólnie święciły liczne triumfy. Ich pierwsze oficjalne spotkanie w gronie seniorów miało miejsce w 2016 roku na turnieju ITF w Sztokholmie. Obie miały wówczas po 15 lat, a zwycięstwo odniosła Świątek (6:2, 6:3). Niedługo potem, w 2017 roku, polski duet dotarł do finału rozgrywek deblowych podczas juniorskiego Australian Open.

Bezpośrednio po wygranej z Ann Li, Iga Świątek odniosła się do zbliżającej się konfrontacji z Mają Chwalińską.

- To na pewno wspaniale, że mamy dwie polskie zawodniczki w półfinałach. Myślę, że to wiele znaczy dla polskiego tenisa. Mam nadzieję, że będzie to ładny mecz. Naprawdę cieszę się z powodu Mai. Na pewno poprawiła swój tenis w tym roku. Czekam na ten mecz - stwierdziła Iga.

Kiedy odbędzie się mecz Świątek - Chwalińska na turnieju w Wuhan?

Półfinałowe spotkanie Igi Świątek i Mai Chwalińskiej w ramach turnieju WTA w Wuhan zaplanowano na sobotę, 17 października. Zawodniczki powinny pojawić się na korcie między godziną 12.30 a 13.00 czasu polskiego. Starcie rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu pierwszej rywalizacji półfinałowej między Jeleną Ostapenko a Sonay Kartal, która wystartuje o 11.00. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi stacja Canal+ Sport 2.