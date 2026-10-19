Zbigniew Ziobro ostro atakuje premiera po szczycie UE. Padły słowa o zdradzie suwerenności

Zaraz po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej premier Donald Tusk opublikował na platformie X oficjalne stanowisko swojego rządu. Szef koalicji rządzącej stanowczo podkreślił, że Polska nie ma zamiaru powielać cudzych błędów w kwestii polityki migracyjnej ani tym bardziej ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Dwudniowe rozmowy w Brukseli, zaplanowane na 15-16 października, w dużej mierze skupiały się na priorytetowym obecnie problemie nielegalnej migracji na kontynencie. Jak zaznaczał wcześniej lider Platformy Obywatelskiej, bezkompromisowe podejście Warszawy do kwestii udzielania azylu oraz rygorystycznej ochrony granic spotyka się z coraz szerszą akceptacją wśród pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zbigniew Ziobro uderza w Donalda Tuska

Na internetową aktywność szefa rządu błyskawicznie odpowiedział były minister sprawiedliwości, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych. Zbigniew Ziobro wysunął pod adresem premiera najcięższe oskarżenia, wprost obarczając go winą za wywołanie europejskiego kryzysu uchodźczego. Lider Suwerennej Polski przypomniał o dawnej współpracy Donalda Tuska z byłą kanclerz Niemiec Angelą Merkel i dosadnie stwierdził, że obecny szef rządu dopuścił się sprzedaży polskiej suwerenności.

- Przecież to Ty razem ze swoją panią Angelą Merkel sprowadziliście do Europy armię obcych z Afryki. Przecież to Ty ze swoją europejską partią ludową wspierałeś utopijną politykę multi-kulti. To Ty ze swoimi politykami mówiłeś o ubogacaniu Europy przez hordy obcych kulturowo najeźdźców. To Ty namawiałeś Polaków, żeby nie głosowali w referendum dotyczącym sprowadzenia migrantów. I to Twoja partia głosowała przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią. Więc teraz niemiecki oszuście nie udawaj bojownika o suwerenność Polski, bo ją już dawno sprzedałeś – napisał były minister sprawiedliwości.

Uderzanie w politykę migracyjną powiązaną z nazwiskiem Angeli Merkel oraz Donalda Tuska to stały motyw w wystąpieniach byłego szefa resortu sprawiedliwości. Ziobro od lat przekonuje opinię publiczną, że lider Platformy Obywatelskiej – w roli polskiego premiera oraz szefa Rady Europejskiej – permanentnie przedkładał niemieckie interesy nad dobro Polski, szczególnie w obszarze przymusowej relokacji cudzoziemców i zabezpieczania wschodniej rubieży państwa.

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Krzysztof Bosak z Konfederacji punktuje działania rządu

Twarde deklaracje Donalda Tuska odbiły się szerokim echem również wśród innych przedstawicieli środowisk opozycyjnych. Głos w debacie zabrał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który rzucił światło na systemowe uchybienia państwa w zakresie odsyłania nielegalnych migrantów. Przedstawiciel Konfederacji wskazał na katastrofalną skuteczność procedur deportacyjnych, wynikającą przede wszystkim z braku kluczowych umów readmisyjnych z państwami trzecimi.

- Dużej części nielegalnych imigrantów Polska nie deportuje bo nie ma zawartych umów readmisyjnych z ich krajami. Mimo to MSZ nadal wydaje wizy imigrantom z tych krajów. Nasza poprawka by tego nie robić została odrzucona w Sejmie. Nasze państwo nie sprawdza także czy są karani. Także w tej sprawie odrzuciliście naszą poprawkę. Umowy readmisyjne nie są negocjowane – napisał polityk.

W poniższej galerii można zobaczyć archiwalne zdjęcia i przypomnieć sobie, jak na przestrzeni lat zmieniał się wizerunek Zbigniewa Ziobry.

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Przecież to Ty razem ze swoją panią Angelą Merkel sprowadziliście do Europy armię obcych z Afryki. Przecież to Ty ze swoją europejską partią ludową wspierałeś utopijną politykę multi-kulti. To Ty ze swoimi politykami mówiłeś o ubogacaniu Europy przez hordy obcych kulturowo najeźdźców. To Ty namawiałeś Polaków, żeby nie głosowali w referendum dotyczącym sprowadzenia migrantów. I to Twoja partia głosowała przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią. Więc teraz niemiecki oszuście nie udawaj bojownika o suwerenność Polski, bo ją już dawno sprzedałeś. https://t.co/S665ejGLQr— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) October 18, 2026