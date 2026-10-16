Zaskakujące nagranie z Karolem Nawrockim zniknęło z sieci. Szybko pojawiła się nowa wersja

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-16 16:50

Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta w czwartek opublikowano oświadczenie Karola Nawrockiego. Materiał zawierał jednak niespodziewaną wpadkę techniczną, w której prezydent prosił o powtórzenie części swojej wypowiedzi. Wideo błyskawicznie usunięto, a na jego miejsce trafiła poprawiona wersja nagrania.

Uśmiechnięty Karol Nawrocki robi sobie selfie ze zgromadzonymi ludźmi. O jego wpadce w nagraniu wideo przeczytasz w Eska.
Autor: Art Service/Super Express
  • Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta pojawiło się wideo, w którym Karol Nawrocki zaliczył wpadkę i poprosił o powtórkę.
  • Nagranie szybko zniknęło z internetu, a w jego miejsce udostępniono zmontowaną wersję bez błędu.
  • Wystąpienie dotyczyło politycznych decyzji, w tym podpisania ośmiu ustaw, weta wobec trzech kolejnych, a także krytyki obozu rządzącego.
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W czwartek, 15 października, na kanałach społecznościowych Kancelarii Prezydenta pojawił się 17-minutowy materiał wideo z oświadczeniem Karola Nawrockiego. W trakcie swojego wystąpienia prezydent poruszył kluczowe kwestie polityczne, ogłaszając złożenie podpisu pod ośmioma nowymi ustawami oraz zawetowanie trzech kolejnych projektów. Co więcej, w opublikowanym nagraniu znalazło się także miejsce na ostre słowa skierowane w stronę obecnej ekipy rządzącej.

Karol Nawrocki przerywa nagranie. Opublikowano wideo z wpadką

Pierwotna wersja nagrania nie była dostępna zbyt długo, ponieważ szybko usunięto ją z profilu Kancelarii Prezydenta. Chwilę później w mediach społecznościowych udostępniono nową, nieco krótszą relację z wystąpienia. Zmiana podyktowana była faktem, że w pierwszym wideo znalazł się fragment, który stanowczo nie powinien ujrzeć światła dziennego. W usuniętym klipie widać było, jak prezydent Nawrocki nagle wstrzymuje swoje przemówienie i prosi ekipę o możliwość powtórzenia.

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„Drodzy państwo, składałem przysięgę na wierność konstytucji i dziś szczególnie rządzącym przypominam..." – można było usłyszeć w feralnym nagraniu, po czym prezydent urwał. „Jeszcze raz, nie wszedłem" – rzucił w stronę ekipy technicznej.

Następnie nastąpiła krótka przerwa, po której Nawrocki rzucił krótko: „go", dając tym samym znak swojemu operatorowi do wznowienia nagrywania i kontynuował swoje oświadczenie.

Zmontowane wideo Kancelarii Prezydenta. Poprawiono przemówienie Nawrockiego

W skorygowanej wersji opublikowanego oświadczenia całkowicie wycięto w procesie montażu kłopotliwy fragment, w którym prezydent domagał się dubla. Ostateczny materiał prezentuje płynne i ciągłe przemówienie głowy państwa, z którego zniknęły wszelkie ślady technicznych potknięć czy widocznych przerw.

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Karol Nawrocki