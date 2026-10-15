Karol Nawrocki ostro o Macieju Berku w Sejmie. Padły słowa o "istnym cyrku"

Spis treści Nawrocki odpowiada Tuskowi. Mówi o cyrku w Sejmie

Nawrocki odpowiada Tuskowi. Mówi o cyrku w Sejmie

Konflikt na linii Kancelaria Prezydenta – rząd Donalda Tuska przybiera na sile. W programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News Karol Nawrocki w ostrych słowach ocenił sejmową próbę zaprzysiężenia Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W opinii głowy państwa marszałek Włodzimierz Czarzasty absolutnie nie posiadał kompetencji do przeprowadzenia takiej ceremonii.

Szczególnie po tym, kiedy zdecydował się powtórzyć scenariusz istnego cyrku, a więc przyjmowania zaprzysiężenia przez osobę do tego nieuprawnioną prawnie, czyli przed marszałkiem Sejmu – stwierdził prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Interii i Polsat News.

Wypowiedź ta stanowiła ripostę na słowa premiera Donalda Tuska. Szef rządu wcześniej stwierdził, że prezydent poprzez odmowę odebrania ślubowania dopuszcza się „abdykacji z obowiązków”. Karol Nawrocki kategorycznie zaprzeczył takiej narracji. Wyjaśnił, że jego decyzja nie wynika z chęci uniknięcia odpowiedzialności, lecz jest dowodem na sumienne wypełnianie konstytucyjnych prerogatyw.

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To nie jest abdykacja, to wykonywanie swoich obowiązków. A moim obowiązkiem jest nieuwzględnianie tego typu kandydatur – zaznaczył.

Podczas wywiadu prezydent stanowczo zadeklarował również, że nie zamierza ulegać żadnym naciskom politycznym ani akceptować kandydatów wzbudzających jakiekolwiek prawne zastrzeżenia.