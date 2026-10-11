Tajemnica miłości Jarosława Kaczyńskiego. Uczucie zakończyło się bolesnym rozstaniem

Życie uczuciowe Jarosława Kaczyńskiego to pilnie strzeżona tajemnica

Część osób uważa, że Jarosław Kaczyński oddał całe serce Polsce oraz swojemu ugrupowaniu politycznemu, całkowicie poświęcając się tej misji i ignorując inne sfery życia. Jednak przed laty na rynku wydawniczym ukazała się publikacja zawierająca zaskakujące doniesienia o prywatności lidera Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż w rozmowach z dziennikarzami polityk czasem mierzył się z pytaniami o relacje damsko-męskie, z reguły reagował na nie z dużą rezerwą.

Warto przytoczyć jego słowa z 1992 roku. „Jestem starszym panem, a starsi panowie nie powinni się zakochiwać. Od dzieciństwa chciałem być starym kawalerem. I to mi bardzo odpowiada” – stwierdził wówczas 43-letni Jarosław Kaczyński. Współcześnie takie deklaracje w tym wieku brzmią niemal niewiarygodnie, ponieważ wiele osób po czterdziestce wciąż aktywnie poszukuje partnera i planuje założenie rodziny.

Marek Suski tłumaczy brak żony u Jarosława Kaczyńskiego

Pytania o życie prywatne prezesa PiS kierowano nie tylko do niego. Dekadę temu o powody stanu wolnego Jarosława Kaczyńskiego zapytano Marka Suskiego. Polityk wyjaśnił, dlaczego jego lider nigdy się nie ożenił. Zaznaczył, że prezes całkowicie oddał się działalności publicznej. Z tego względu nie miałby czasu dla ewentualnej małżonki i musiałby ją zaniedbywać kosztem polityki.

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Moim liderem jest Jarosław Kaczyński. Dla niego przyszedłem do PC i dla niego jestem w PiS. To wielki patriota, dla którego dobro Polski to najważniejsza rzecz w jego życiu. Jarosław Kaczyński poświęcił się całym życiem. Nie ożenił się, bo służył Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać jakiejś kobiety, którą by pozostawiał służąc Polsce - stwierdził poseł PiS.

Bolesne rozstanie i rola ojca. Miłość Jarosława Kaczyńskiego

Jednak nie zawsze to wyłącznie sprawy państwowe zajmowały serce lidera PiS. Książka „Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego”, napisana przez Michała Krzymowskiego, odsłoniła nieznane dotąd fakty z przeszłości. Znalazła się w niej relacja jednego z długoletnich współpracowników polityka, który zdradził, że pewna kobieta mocno zawróciła w głowie młodemu Kaczyńskiemu.

„Przeciwny temu związkowi był ojciec dziewczyny. Ona później wyszła za mąż, urodziła dzieci innemu mężczyźnie i została profesorem. Po latach Jarosław wspominał o tym lekko i bez emocji, ale pani Jadwiga opowiadała mi, że prezes wbrew pozorom jest wrażliwy uczuciowy. A to była wielka miłość, zakończona bolesnym rozstaniem” – czytamy w książce.

Z kolei Jadwiga Kaczyńska, matka braci, w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Wprost” podzieliła się własnymi refleksjami. „On nie jest jedynym starym kawalerem w rodzinie. Dziadek Janek i dziadek Stasiek też się nie ożenili. Kiedyś bardzo chciałam, żeby założył rodzinę, ciągle śniły mi się suknie ślubne. Miałam nawet wrażenie, że była taka pani... Ale nie pewna posłanka, o której pisały media, tylko pani muzykolog. Czy Jarek się ożeni czy nie? Tak rozmawiałyśmy często z siostrą. A on tylko się śmiał. I do dziś się śmieje, a ja to robię razem z nim” – mówiła Jadwiga Kaczyńska.

Jarosław Kaczyński opowiada o dawnej miłości

Sam Jarosław Kaczyński powrócił do tych młodzieńczych lat w 2010 roku. Na łamach magazynu „Gala” zdobył się na rzadkie, szczere wyznanie dotyczące dawnej relacji romantycznej.