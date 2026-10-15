Szymon Hołownia chce objąć prestiżowe stanowisko poza Polską. Nawrocki i Sikorski dadzą zielone światło?

Po tym jak Szymon Hołownia przegrał wybory prezydenckie i nie udało mu się zdobyć stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, polityk wciąż szuka dla siebie miejsca na scenie politycznej.

Choć ostatnio krążyły plotki o jego ewentualnym wejściu do rządu, to obecny wicemarszałek Sejmu celuje w funkcję polskiego ambasadora w Watykanie.

Szansę na tę nominację są ponoć bardzo duże, ponieważ pomysł ten wspiera szef dyplomacji Radosław Sikorski, a sprzeciwiać mu się nie zamierza prezydent Karol Nawrocki.

Hołownia planuje wyjazd z Polski

Przypomnijmy, że po porażce w wyścigu o fotel prezydencki Szymon Hołownia, pełniący wówczas obowiązki marszałka Sejmu, poczuł pewne rozczarowanie wielką polityką. W kuluarach mówiło się, że mógłby zostać ambasadorem w Waszyngtonie, jednak on sam ubiegał się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). W związku z tym polityk odbył wiele zagranicznych podróży i dyplomatycznych spotkań, starając się zbudować poparcie wśród państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Starania te nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu.

Poparcie ministra i prezydenta

Od listopada 2025 r. były przewodniczący Polski 2050 sprawuje funkcję wicemarszałka Sejmu i nieustannie poszukuje dla siebie nowej roli. Chociaż niedawno mówiło się o jego możliwym dołączeniu do rządu, te doniesienia wydają się już nieaktualne. Okazuje się bowiem, że Hołownia celuje obecnie w stanowisko ambasadora Polski w Stolicy Apostolskiej.

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W kontekście ewentualnej misji dyplomatycznej w Watykanie eksperci zwracają uwagę na zauważalne usztywnienie poglądów Hołowni w kwestiach światopoglądowych. Chodzi przede wszystkim o jego głośny sprzeciw wobec projektów ustaw, które miałyby zliberalizować prawo aborcyjne w Polsce. Takie stanowisko odbierane jest jako wyraźny zwrot ku bardziej konserwatywnym wartościom, co z pewnością współgrałoby z funkcją pełnioną przy Stolicy Apostolskiej.

Jak donoszą źródła, kandydaturę Szymona Hołowni ma pozytywnie oceniać wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z kolei dobre stosunki polityka z prezydentem sprawiają, że Karol Nawrocki nie zamierza wetować jego nominacji na placówkę w Rzymie.

Należy również dodać, że polska ambasada przy Stolicy Apostolskiej funkcjonuje bez stałego ambasadora od sierpnia ubiegłego roku, kiedy to swoją misję zakończył Adam Kwiatkowski.

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